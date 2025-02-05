Webbankir: впервые объем выдач за месяц превысил 3 млрд рублей

В январе 2025 г. финансовая онлайн-платформа Webbankir выдала займов на 3,01 млрд руб. Это на 43% превысило показатель января 2024 г. и оказалось на 1,3% больше, чем в минувшем декабре (тогда было выдано займов на 2,97 млрд руб.). Таким образом, впервые за историю компании ежемесячный объем выдач преодолел планку в три млрд руб. Об этом CNews сообщили представители Webbankir.

Рабочий портфель без учета просрочки продемонстрировал еще более выдающуюся динамику. По итогам первого месяца 2025 г. он достиг 4,27 млрд руб. Таким образом, рост месяц к месяцу составил 11,6% или 56,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

«Второй год подряд мы видим, как пик спроса на займы смещается с периода предновогодних распродаж на январь. Длительные каникулы – время, когда многие россияне ощущают потребность в заемных средствах, и мы готовы удовлетворить этот спрос, перечисляя деньги в любое время суток, вне зависимости от праздничных или выходных дней. При этом мы планируем наращивать объемы кредитования и в последующие месяцы», – сказал генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев.

Компания Webbankir начала свою деятельность в 2012 году, когда стала первой в России выдавать займы онлайн по технологии peer-to-peer. В декабре 2021 года ежемесячный объем займов, выданных на платформе, превысил один млрд руб., а в мае 2023 г. – два млрд руб.