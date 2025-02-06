«Авито»: россияне стали чаще открывать франшизы — спрос вырос на четверть

Специалисты «Авито» проанализировали спрос и предложение в категориях «Готовый бизнес» и «Франшизы» в 2024 году и подвели главные итоги. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Россияне активнее открывают франшизы: спрос на них вырос на 26% год к году. Из франшиз чаще всего пользователи интересовались предложениями в сферах торговли, общепита и производства. Больше всего франшиз продается в сферах торговли, услуг и общепита. Заметнее всего выросло количество предложений о продаже франшиз в сфере торговли — в четыре раза. Покупка готового бизнеса стала самой распространенной целью обращения предпринимателей на платформу (82%). В 2024 г. торговля, общепит, а также красота и здоровье оказались самыми востребованными сферами бизнеса для покупки на «Авито».

На покупку готового бизнеса россияне в среднем тратили два млн руб., а средний паушальный взнос при покупке франшизы составил один млн.

Франшизы

Согласно выводам аналитиков, покупка франшизы — стабильно растущий тренд. В 2024 г. их искали на 26% чаще, чем в 2023 г. Среди франшиз наибольшим спросом пользовался бизнес в сфере торговли (25%). В 2024 г. такие предложения искали в два раза чаще, чем в 2023 г. Средний размер паушального взноса для такой франшизы — 500 тыс. руб. Затем следует сфера общепита с долей 15%. Такие франшизы в прошлом году искали на 9% чаще, средний взнос — 400 тыс. руб. Топ-3 замыкает сфера производства. На нее пришлось 13% запросов. Их количество год к году выросло на 92%. Средний размер паушального взноса — 100 тыс. руб.

«Мы наблюдаем рост спроса на франшизы и небольшое снижение интереса к готовому бизнесу. Это вполне логично, поскольку рынку нужно было адаптироваться к текущим реалиям, в том числе, изменению ключевой ставки — он стал очень подвижным. На этом фоне франшизы развиваются активнее, поскольку порог входа в такой бизнес обычно ниже, чем в готовое дело. Также некоторые франчайзеры идут навстречу франчайзи и предлагают им специальные программы, помогающие снизить финансовую нагрузку на этапе открытия франшизы. При этом количество предложений о продаже франшиз выросло вдвое в сравнении с мартом 2024 г., когда франшизы были выделены в отдельную категорию», — сказал Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес360».

Что касается предложений о продаже франшиз, наибольшую долю из них составляет бизнес из сферы торговли (42%). За 2024 г. подобных предложений на «Авито» стало больше в четыре раза. На втором месте — бизнес в сфере услуг (22%). Купить такую франшизу предлагали на 74% чаще относительно 2023 г. Также в тройку лидеров вошла сфера общепита с долей 16%. Количество предложений о продаже такой франшизы за год выросло на 97%.

В 2024 г. «Авито» вывел 27 различных подкатегорий франшиз — так пользователи могут легко найти наиболее подходящие им предложения. Среди них — «Кондитерские и пекарни», «Студии массажа», «Шиномонтаж», «Мебельное производство» и другие.

Готовый бизнес

В 2024 г. россияне чаще всего интересовались покупкой готового бизнеса. Доля этой цели обращения в раздел «Готовый бизнес» в структуре спроса составила 82%. Взять бизнес в аренду хотели 7% пользователей, а стать партнером — 6%.

«Несмотря на возросшую ключевую ставку, сохраняется устойчивый интерес к готовому бизнесу. Многие предприниматели и инвесторы активно ищут возможности вложения средств в уже функционирующие компании или рассматривают партнерство. Исследования, проведенные нами в IV квартале 2024 г. показывают, что несмотря на то, что небольшие бизнесы предпочитают не брать кредиты и хранить деньги на депозитах, для более крупного бизнеса кредитная ситуация восстанавливается. Так бизнесы с капиталовложениями уже от одного млн руб. демонстрируют стабильный рост спроса на них на площадке, что еще раз говорит о том, что период экономических изменений позволяет найти новые ниши для развития бизнеса. Важным фактором в этом процессе становятся онлайн-платформы. «Авито» является одной из главных площадок по покупке и продаже готового бизнеса — так, на «Авито» сейчас более 150 тыс. пользователей с предложениями по продаже готового бизнеса, привлечению инвестиций и поиску партнеров», — сказал Илья Дудковский, директор бизнес-направления «Avito Бизнес360».

Примечательно, что россияне также чаще искали инвестиционно-привлекательные проекты. Так, в 2024 г. по сравнению с предыдущим годом на 90% больше пользователей просматривали объявления, где бизнесмены хотели получить заем и на 11% чаще — где они искали инвесторов.

Самые востребованные сферы бизнеса

По итогам 2024 г. наибольший спрос пришелся на покупку бизнеса в сфере торговли (17%), средняя стоимость составила 600 тыс. руб. На втором месте — предприятия в сфере общепита с долей в 15% и стоимостью в 500 тыс. руб. Тройку лидеров замыкает бизнес в сфере красоты и здоровья (9%), который можно было купить в среднем за 1,3 млн руб. Спрос на такие предприятия за 2024 г. вырос на 7%.

Далее идут сферы ИТ (6%) и производства (5%) — их выставляют на продажу в среднем за 100 тыс. руб. и 1,5 млн руб. соответственно. Наибольший рост за год продемонстрировали сферы арендного бизнеса (в шесть раз) и строительства (+35%). На «Авито» также активно представлены и многомиллионные бизнесы. Так, например, в Москве и Московской области можно приобрести апарт-отель за 1 млрд 750 млн руб., многопрофильный медицинский центр за 850 млн руб. или образовательный центр за 500 млн руб.

Предложения от предпринимателей

Предприниматели, в свою очередь, чаще всего обращались на платформу с целью продать бизнес. На сегодняшний день на «Авито» представлено почти 180 тыс. пользователей с предложениями о продаже бизнеса по всем регионам России.

Предприятия в сфере торговли и общепита также оказались в топе и по количеству предложений (25% и 14% соответственно). 9% приходится на бизнес в сфере красоты и здоровья, 7% — на сферу производства. А закрывает Топ-5 бизнес в сфере услуг с долей 6,5%.

Значительнее всего на платформе в этом году выросло количество предложений о продаже арендного бизнеса (в восемь раз), предприятий в сфере красоты и здоровья (+30%) и строительства (+17%).