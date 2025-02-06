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Более 4500 пунктов выдачи Ozon открылось в малых городах и селах России в конце 2024

Ozon продолжает развитие сети пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в малых городах и селах России. С октября по декабрь 2024 г. местные предприниматели открыли почти 3,5 тыс. точек в населенных пунктах, где проживает до 10 тыс. человек, и более 1 тыс. — с населением до 50 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Инвестиции компании в развитие этих пунктов за указанный период составили более 400 млн руб. Средства были направлены предпринимателям на открытие, продвижение и развитие точек. В среднем один пункт запускается в течение двух недель.

Наибольшее количество точек в малых городах и селах за три последних месяца 2024 г. открылось в Центральном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Некоторые пункты появились в совсем маленьких поселениях. Например, в селе Казарка Никольского района Пензенской области.

Директор по работе с региональными и зарубежными органами государственной власти Ozon Владимир Гончаревич: «Последние несколько лет мы активно развиваем сеть пунктов выдачи вместе с региональными предпринимателями. Многие из них запускают с Ozon свой первый бизнес. Это дает свои плоды — сегодня пункты выдачи заказов Ozon есть даже в маленьких деревнях. Конечно, еще предстоит много работы, но период, когда жители маленьких городов и поселков были сильно ограничены в ассортименте товаров, постепенно уходит в прошлое».

Открыть собственный пункт выдачи может любой российский предприниматель. Для этого необходимо иметь ИП или юрлицо, зарегистрироваться на сайте или в приложении Ozon, подписать договор аренды помещения и подготовить локацию в соответствии с критериями, размещенными на сайте маркетплейса. Ozon поддерживает партнеров в рамках программы гарантированного дохода на первые полгода работы, а также учит работать с заказами и возвратами, консультирует по развитию бизнеса.

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