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«МегаФон» прокачал 4G в селе Кулунда

Для жителей Кулунды Алтайского края инженеры «МегаФона» модернизировали инфраструктуру сети четвертого поколения. В результате технических мероприятий около 15 тыс. сельчан могут передавать данные в своих смартфонах на 20% быстрее. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Сегодня Кулунда имеет статус крупного транспортного узла. Через село проходит ряд автомобильных дорог, в том числе трасса федерального значения, которая соединяет Россию и Казахстан. Эта дорога ­­– часть популярного туристического маршрута, поскольку ведет к соленым озерам Алтайского края и международному аэропорту имени Германа Титова в Барнауле.

«МегаФон» провел технические работы в локациях, где в Сеть выходит большое количество абонентов: на улице Восточная, примыкающей к федеральной трассе, на улице Механизаторская, в переулке Калинина и др. Связисты развернули в населенном пункте дополнительный слой LTE, работающий в высокочастотном диапазоне. Это позволило расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета.

При этом местные жители и те, кто остановился проездом, могут свободно пользоваться цифровыми звонками в сети 4G. Технология VoLTE дает чистый звук во время разговора и позволяет, не прерывая беседы, выходить в интернет. Это удобно для ориентирования, особенно если вы путешествуете и находитесь в малоизученном месте.

«Мы обновили нашу телеком-инфраструктуру в крупном селе с учетом растущей на нее нагрузки. Это позволило большему числу абонентов одновременно выходить в интернет, чтобы смотреть видео, делиться «тяжелыми» файлами в мессенджерах и социальных сетях на комфортных скоростях. По данным аналитиков «МегаФона», модернизация позволила абонентам активнее использовать цифровые возможности и увеличить трафик в сети на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – сказала директор «МегаФона» в Алтайском каре и Республике Алтай Мария Занько.

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