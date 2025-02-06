CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС обновила сеть для жителей самого крупного города Северного Кавказа

Цифровая экосистема МТС провела масштабный рефарминг, или перевод частот 3G на более современный стандарт 4G, на сети в Махачкале. Обновление затронуло более 80% действующей сети сотовой связи в столице республики.

За счет оптимизации использования частот технические специалисты ускорили передачу данных в Махачкале и расширили емкость существующей сети 4G. Это позволит пользоваться высокоскоростным интернетом большему абонентов, чем до проведения работ.

Всего по программе рефарминга частот МТС планирует обновить сотни базовых станций по всей республике, перенаправляя ресурсы 3G на развитие сети LTE. Компания уже перераспределила частоты в Махачкале, Каспийске, ряде крупных сельских населенных пунктов. В этом году эта работа предстоит еще в нескольких территориях, например, в Дербенте.

«Махачкалинские абоненты – один из самых прогрессивных, они часто меняют гаджеты и используют последние модели смартфонов, для которых нужны преимущественно современные стандарты связи. Доля пользователей 4G в городе – 90%, а устройств, поддерживающих только 3G, – менее процента. Плюсом к этому постоянно растет популярность всевозможных интернет-сервисов, следовательно, растет и потребление мобильного интернета. Именно поэтому мы обновили существующую сеть и постоянно усиливаем ее дополнительным оборудованием», – сказала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров

Мошенники воруют аккаунты пассажиров Шереметьево через поддельные точки Wi-Fi

«Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro

Госзакупки ПК обвалились в деньгах, но выросли в штуках

Россиян выгоняют из крупной криптобиржи. Вывести деньги пока позволяют

Выплаты кибервымогателям во всем в мире сократились на треть, несмотря на рекордное число успешных атак

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще