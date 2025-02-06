МТС обновила сеть для жителей самого крупного города Северного Кавказа

Цифровая экосистема МТС провела масштабный рефарминг, или перевод частот 3G на более современный стандарт 4G, на сети в Махачкале. Обновление затронуло более 80% действующей сети сотовой связи в столице республики.

За счет оптимизации использования частот технические специалисты ускорили передачу данных в Махачкале и расширили емкость существующей сети 4G. Это позволит пользоваться высокоскоростным интернетом большему абонентов, чем до проведения работ.

Всего по программе рефарминга частот МТС планирует обновить сотни базовых станций по всей республике, перенаправляя ресурсы 3G на развитие сети LTE. Компания уже перераспределила частоты в Махачкале, Каспийске, ряде крупных сельских населенных пунктов. В этом году эта работа предстоит еще в нескольких территориях, например, в Дербенте.

«Махачкалинские абоненты – один из самых прогрессивных, они часто меняют гаджеты и используют последние модели смартфонов, для которых нужны преимущественно современные стандарты связи. Доля пользователей 4G в городе – 90%, а устройств, поддерживающих только 3G, – менее процента. Плюсом к этому постоянно растет популярность всевозможных интернет-сервисов, следовательно, растет и потребление мобильного интернета. Именно поэтому мы обновили существующую сеть и постоянно усиливаем ее дополнительным оборудованием», – сказала директор МТС в республике Дагестан Карема Изиева.