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МТС улучшила покрытие LTE в селе Азово Омской области

ПАО «МТС» запустила новые базовые станции в селе Азово Азовского немецкого национального района. В результате скорость мобильного интернета для более 7000 местных жителей и туристов увеличилась в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону уверенного покрытия сети также попало село Привальное, которое имеет почти полуторавековую историю и сейчас является неким «пригородом» Азово, а также район улиц Бухгольца, Моцарта и Гете. Благодаря установке новых базовых станций МТС на этих территориях и в их округе улучшилось покрытие, а также заметно увеличилась скорость мобильного интернета.

Азовский район является центром сохранения немецкого языка, культуры, обычаев и традиций российских немцев. В Азово приезжают, чтобы узнать, как жили сибирские первопоселенцы, поближе познакомиться с кухней российских немцев, окунуться в атмосферу национального колорита, а также погрузиться в атмосферу национальных культурных фестивалей и конкурсов. С помощью мобильного интернета туристы смогут воспользоваться онлайн-картами и сервисами поиска информации, а также поделиться впечатлениями с близкими в мессенджерах и соцсетях.

«Экскурсии выходного дня и гастротуры в Азово – популярный вид отдыха среди омичей и гостей нашего региона, поэтому нам с было важно обеспечить качественное LTE-покрытие на всей территории села. Годом ранее мы подключили к сети МТС почти 20 сел и деревень Омской области, в некоторых из них – поселке Максима Горького, деревнях Покрово-Иртышское и Некрасовка – мы стали первым и единственным оператором связи. Работы по улучшению качества связи ведутся непрерывно, чтобы абоненты МТС из любого уголка нашей губернии могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и всегда оставаться на связи», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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