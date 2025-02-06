CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Пользователю Телеком Мобильная связь Интернет Веб-сервисы
|

МТС запустила функцию проверки номера в сервисе «Защитник»

ПАО «МТС» объявляет о запуске функции для проверки незнакомых номеров в сервисе «Защитник». С помощью нее пользователи могут избегать звонков на пропущенные вызовы от мошенников и спам-обзвонов. Функцией доступна бесплатна для всех абонентов МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чтобы воспользоваться функцией, пользователю необходимо ввести номер телефона в поле проверки номера в «Защитнике», после чего на экране появится результат, основанный на данных аналитики Big Data МТС. Если информация о номере доступна, на экране появится одна из категорий, к которой относится звонок: спам, сомнительный или надежный номер.

В случае, если номер зарегистрирован на юридическое лицо, пользователь также увидит название компании. Если же номер не использовался раннее и данные о нем отсутствуют, на экране отобразятся регион и оператор связи, что позволит абонентам получить базовую информацию о вызове от неизвестного абонента.

«По данным нашего опроса, 35% абонентов не отвечают на звонки с незнакомых номеров, опасаясь мошенников и спама. Для того, чтобы не пропустить действительно важные вызовы, мы разработали новую функцию в «Защитнике», которая позволяет абонентам получать проверенные данные о звонках и минимизировать взаимодействие с нежелательными пользователями. Таким образом, каждый сможет уверенно звонить на пропущенные номера, не беспокоясь о своей безопасности», — отметил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

Функция проверки номера была запущена в тестовом режиме в декабре 2024 г., и уже в январе 2025 г. зафиксировано более 1 млн запросов. Функция доступна бесплатно для всех абонентов МТС в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров

Мошенники воруют аккаунты пассажиров Шереметьево через поддельные точки Wi-Fi

«Яндекс» запустил корпоративный сервис онлайн-досок на замену Miro

Госзакупки ПК обвалились в деньгах, но выросли в штуках

Россиян выгоняют из крупной криптобиржи. Вывести деньги пока позволяют

Выплаты кибервымогателям во всем в мире сократились на треть, несмотря на рекордное число успешных атак

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще