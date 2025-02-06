Первые клиенты получили электронную подпись за рубежом

В рамках проекта «Карта Родина» состоялась выдача усиленной квалифицированной подписи гражданам России в точке оформления в Узбекистане. В течение февраля такие точки будут открыты для посещения также в Армении, Казахстане и Киргизии. Об этом CNews сообщили представители УЦ «Основание».

Точки оформления располагаются на базе подведомственных МИД России организаций и учреждений, а также представительств Россотрудничества, однако попасть туда может любой гражданин, оставивший заявку на получение электронной подписи на портале «Карта Родина», а также на сайте АО «Аналитический Центр». Процедура оформления квалифицированной электронной подписи за рубежом не отличается от аналогичной в России. По предварительной записи заявитель должен будет лично прийти в указанный адрес с паспортом, ИНН и СНИЛС, оформить заявление и получить специальный токен с ключом и сертификатом. Усиленная квалифицированная электронная подпись является аналогом собственноручной подписи и позволяет совершать юридически значимые действия без необходимости выезда в Россию.

Выдача электронных подписей гражданам России за рубежом — часть большого проекта, призванного обеспечить соотечественникам те же возможности использования государственных цифровых сервисов, которые есть у граждан, живущих на территории России. С целью решения данной задачи Россотрудничество совместно с АО «Аналитический Центр» прорабатывают с заинтересованными ведомствами особый порядок оказания государственных услуг для соотечественников за рубежом, который упростит для граждан такие процессы, как получение документов, доступ к образовательным услугам, подготовку к переезду и другие.