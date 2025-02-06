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Покупки на скорости 70 Мбит/с: «МегаФон» ускорил интернет в ТЦ «Максимир»

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование для арендаторов и посетителей торгового центра «Максимир» в Воронеже. Теперь скорость интернета внутри здания может достигать 70 Мбит/с, а сигнал будет уверенным как в примерочных, так и в складских помещениях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно анализу обезличенного массива информации, рост интернет-трафика в торговом центре начинается в пятницу и достигает своих максимальных значений в субботу. Меньше всего передачей данных посетители пользуются во вторник. Наиболее «общительным» днем по итогам января 2025 г. стала пятница. В этот день воронежцы разговаривают на 36% больше, чем в выходные. В субботу и воскресенье покупатели предпочитают онлайн-сервисы голосовому общению – количество звонков в выходные сокращается почти на 25% в сравнении с буднями.

Новое телеком-оборудование установлено внутри молла и работает в среднечастотном диапазоне. Примененное решение увеличивает дальность проникновения сотового сигнала в помещениях, то есть стабильный сигнал будет доступен в зоне примерочных, подсобных и складских помещениях. И одновременно с этим обеспечивает более высокую скорость мобильного интернета даже в дни максимальной наполненности торгового центра.

Теперь посетители смогут быстро отправлять фотографии, совершать видеозвонки без задержек и пользоваться онлайн-сервисами как в магазинах, так и на фуд-корте, в семейном парке развлечений, кинотеатре и на территории фитнес-клуба.

«Мы видим, что торговые центры являются точками притяжения воронежцев – помимо традиционных покупок, здесь также можно отдохнуть всей семьей или провести время с друзьями. Чтобы обеспечить посетителям бесперебойный сигнал и быстрый мобильный интернет внутри здания, мы применили indoor-решение и установили базовую станцию внутри торгового центра. Только в январе воронежцы использовали здесь свыше 20 тыс. ГБ трафика, а ежедневные значения сравнимы со 100 тыс. минут видеозвонков», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

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