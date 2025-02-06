«Яндекс 360 для бизнеса»: новые обновления, которые ускоряют работу команд

«Яндекс 360 для бизнеса» представил январские обновления, которые помогают сотрудникам работать быстрее, эффективнее и удобнее. Улучшенные функции в сервисах «Вики», «Мессенджер» и «Телемост» упрощают работу с данными, коммуникацию и организацию встреч.

Улучшения в «Вики»

В «Яндекс Вики» теперь реализована функция drag-and-drop для динамических таблиц. Пользователи получили возможность задавать тип данных столбца, сортировать значения и заполнять отдельные ячейки, перетаскивая информацию между ними. Это сокращает время на редактирование и упрощает работу с таблицами.

Кроме того, обновлена навигация в разделах: на Вики-страницах отображается полный список дочерних разделов, что позволяет быстрее находить необходимые темы или инструкции в базе знаний.

Новые возможности в «Мессенджере»

В «Яндекс Мессенджере» расширились возможности работы с сообщениями. Пользователи могут помечать как отдельные сообщения, так и целые чаты, что помогает сохранять важную информацию и возвращаться к ней в удобное время. Отметка о непрочитанном видна только тому, кто ее сделал, обеспечивая персонализированный подход к управлению сообщениями.

Обновления в «Телемосте»

«Яндекс Телемост» получил функцию поднятия руки, которая делает встречи более организованными. Теперь участники могут сигнализировать о желании высказаться с помощью специального значка, видимого всем участникам и модератору. Это нововведение способствует более структурированным обсуждениям: пользователи больше не будут перебивать друг друга во время встречи.