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Yandex B2B Tech запустила сервис онлайн-досок для бизнеса

Yandex B2B Tech и «Яндекс 360 для бизнеса» выпустили корпоративную версию сервиса для работы с онлайн-досками. Сейчас он доступен по модели on-premise — для использования на собственных серверах клиентов, а в будущем им можно будет воспользоваться и в облаке. Приобрести лицензию можно с сегодняшнего дня на сайте «Яндекс 360 для бизнеса».

Онлайн-доски пригодятся для решения самых разных рабочих задач. Например, с их помощью можно вести проекты и следить за дедлайнами, проводить мозговые штурмы, составлять карты пользовательского пути, визуализировать важные для бизнеса показатели и многое другое.

Всеми досками компании управляет администратор: через его кабинет можно настраивать доступы и отслеживать, как сотрудники взаимодействуют с сервисом. При работе с сервисом по модели on-premise все данные пользователей остаются в закрытом контуре компании и хранятся в зашифрованном виде.

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