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Yclients и «Подели» запустили оплату услуг по частям

Yclients вместе с BNPL–сервисом «Подели» запустили способ оплаты, который позволяет разбивать стоимость услуг на несколько платежей. Теперь клиенты салонов красоты, спортивных студий, медицинских клиник и других бизнесов в сфере услуг могут получить больше услуг сразу, не перегружая свой бюджет, а предприниматели –– увеличить средний чек.

Покупатель платит всего 25% стоимости товара в момент покупки, а остальное — тремя равными платежами в течение 2 месяцев. При этом бизнес получает всю сумму сразу.

Гибкая система оплаты стимулирует людей выбирать дорогие услуги чаще и подходит тем, кто не может оплатить покупку сразу. Например, клиент только вернулся из отпуска, потратив много денег, и ему необходимо лечение в стоматологии, но у него недостаточно средств для оплаты всей суммы сразу.

«Мировой рынок BNPL-сервисов (buy now pay later), когда покупатель может заплатить лишь четверть цены за товар, а остальную сумму — равными частями в течение нескольких недель, растет каждый год более чем на 50%, а в России еще быстрее. Для бизнеса это возможность значительно увеличить средний чек, сделать доступными для покупателя более дорогие услуги и товары. Если раньше дорогая косметологическая процедура была доступна лишь для 20% клиентов, теперь благодаря интеграции — более 50%», — отметил директор по развитию Yclients Михаил Орлов.

Возможность оплаты с «Подели» уже доступна для всех клиентов Yclients. Бизнес сможет зарабатывать больше за счет увеличения среднего чека, привлечения новых клиентов и повышения лояльности текущих.

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