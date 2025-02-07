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«Авито Работа»: россияне в среднем ежемесячно откладывают 14 тысяч рублей

«Авито Работа» опросила более семи тыс. работающих в штате россиян, чтобы узнать, сколько из них регулярно откладывают часть своего дохода на различные цели, такие как непредвиденные расходы, крупные покупки и путешествия. По данным исследования, суммарно 43% россиян ежемесячно занимаются накоплениями. В среднем эти опрошенные откладывают около 14 тыс. руб. каждый месяц. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Ещё 20% работающих россиян признались, что откладывают часть зарплаты на будущее, но делают это нерегулярно. Среди тех, кто ежемесячно выделяет суммы на накопления, 18% откладывают до пяти тыс. руб., 10% — от 5,001 до 10 тыс. руб., а 6% — от 10,001 до 20 тыс. руб.. Более крупные суммы откладывают реже: 4% респондентов сберегают от 20,001 до 30 тыс. руб., 2% — от 30,001 до 40 тыс. руб., и лишь 1% откладывает более 100 тыс. руб. ежемесячно.

Интересно, что бóльшие суммы получается регулярно откладывать молодым респондентам: россияне от 18 до 24 лет откладывают в среднем около 19,32 тыс. руб. в месяц, респонденты от 25 до 34 лет — 15,68 тыс. руб. в месяц.

В разрезе профессиональных сфер наибольшие суммы ежемесячно откладывают работники в сфере продаж и управления недвижимостью — в среднем 22,92 тыс. руб.. Около 19,65 тыс. руб. в месяц удается отложить представителям сфер искусства и развлечений. На третьем месте находятся специалисты в области юриспруденции, которые откладывают около 19,26 тыс. руб. в месяц.

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