«Авито Работа»: Сахалинская область стала лидером по приросту вакансий в январе 2025 года

Эксперты «Авито Работы» проанализировали динамику числа открытых вакансий в разных регионах России за январь 2024/2025 гг. В Сахалинской области зафиксирован наибольший прирост числа объявлений за год: количество предложений о работе в регионе увеличилось в 2,8 раза (+182%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя предлагаемая зарплата составила 85,3 тыс. руб. в месяц при полной занятости. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Активнее всего с января прошлого года в Сахалинской области рос спрос на сотрудников бэк-офиса (HR-специалисты, бухгалтеры и т.д.) (+140%), специалистов службы поддержки (+90%) и работников розничной торговли (+59%).

Значительно выросло число вакансий в Приморском крае, где работодатели в январе этого года разместили в 2,4 раза больше (+143%) предложений, чем годом ранее. В среднем кандидатам в регионе предлагают около 79,26 тыс. руб. в месяц при полном графике. Наиболее динамично при сравнении год к году росло число вакансий для специалистов по продажам (+178%), сотрудников службы поддержки (+99%) и работников кухни и пищевого производства (+26%).

Республика Саха (Якутия) заняла третье место в списке регионов с активным ростом найма. Спрос на сотрудников в Якутии увеличился на 111% год к году, а средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников достигает 81,27 тыс. руб.ежемесячно. Особенно заметный прирост вакансий год к году зафиксирован для административно-управленческого персонала (HR-специалисты, бухгалтеры и т.д.) (+242%) и специалистов клиентского сервиса (+96%).

В пятерку лидеров по приросту вакансий вошли также Калужская (+101%) и Тверская области (+94%). Соискатели на вакансии в Калужской области за полный рабочий день в месяц могли рассчитывать в среднем на 67,24 тыс. руб., а в Тверской области — на 67,6 тыс. руб.

«В российских регионах активно растет спрос на представителей офисных профессий — многие работодатели ищут квалифицированных HR-специалистов, финансистов, менеджеров по продажам и взаимодействию с клиентами. В условиях дефицита кадров опытные менеджеры по работе с персоналом играют ключевую роль для функционирования бизнеса: они выстраивают процессы найма и помогают оперативно закрывать необходимые позиции. Кроме того, развитие отечественных предприятий увеличивает потребность в сотрудниках, способных привлечь новых клиентов, повысить лояльность потребителей и увеличить объёмы продаж», — сказал Кирилл Пшеничных, директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы».