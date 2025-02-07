Что россияне покупали в онлайне и офлайне в 2024 году — исследование «ЮMoney»

В финтех-компании «ЮMoney» проанализировали онлайн- и офлайн платежи картами и кошельками за прошлый год. Выяснилось, что в 2024 г. россияне стали чаще платить картами «ЮMoney» в офлайне — за сувениры и покупки в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free), за экскурсии и продукты питания. Также выросло число онлайн-платежей картами и кошельками — за одежду, спортивные услуги, в бьюти-сегменте и в категории цифровых товаров. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

В офлайн — за продуктами и сувенирами

В 2024 г. общий оборот офлайн-платежей картами «ЮMoney» вырос на 30% по сравнению с 2023 г. Покупок стало на 28% больше, а плательщиков — на 20% больше. Средний чек вырос незначительно — на 1%, до 404 руб. По числу офлайн-оплат год к году лидируют авиакассы (+65%), кассы с билетами на экскурсии и шоу (+55%), а также автомастерские (+48%) и отели (+44%).

По итогам года совокупное число офлайн-платежей картами «ЮMoney» за продукты питания выросло на 31%, а оборот увеличился на 36%. Плательщиков стало на 23% больше, средний чек составил 377 руб. (+4%). Продукты стали чаще, чем год назад, покупать в мясных магазинах (+46%) и в супермаркетах (+33%).

«В 2024 г. офлайн-торговля столкнулась с изменениями в потребительских предпочтениях россиян. Особенно вырос интерес к туристическим товарам и услугам, что может быть связано с развитием въездного туризма, а также финансовой инфраструктуры для иностранцев в России. Так, обороты в магазинах Duty Free выросли в три раза, а в сувенирных лавках — в два раза год к году. Число платежей в Duty Free увеличилось более чем вдвое, как и количество покупателей. Средний чек стал больше на четверть и составил 2,13 тыс. руб. По среднему чеку лидируют площадки аренды автомобилей и продажи авиабилетов, средний платеж составил 3,4 тыс. руб. и 2,6 тыс. руб. соответственно», — отмечает директор по розничным продуктам «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

Офлайн-платежей за услуги турагентств и экскурсоводов стало за год в два раза больше. Оборот вырос на 88%, а число плательщиков — в два раза. При этом средний чек уменьшился на 19% и составил 2,04 тыс. руб.. Число покупок билетов на аттракционы и туристические шоу тоже выросло вдвое, количество покупателей — на 93%, а оборот — в три раза. Средний чек в этой категории стал на 40% выше и составил 1,2 тыс. руб.

Подписки оплачивали картами в онлайне

В 2024 г. совокупный оборот онлайн-платежей картами «ЮMoney» вырос на 10% по сравнению с 2023 г. Число покупок увеличилось на 17%, а количество плательщиков — на 13%. Средний чек незначительно снизился (-6%) и составил 827 руб. Заметнее всего выросло число платежей за развлекательные услуги (+45%), цифровые товары (+31%), речные и морские круизы (+37%).

В сегменте развлекательных услуг по числу покупок лидируют спортивные, фитнес- и боулинг-клубы, а также сайты знакомств. За год в спортивных и боулинг-клубах покупок стало на 58% больше, покупателей — на 28% больше, а оборот вырос на 37%. Средний чек уменьшился на 14% и составил 2,03 тыс. руб. Число оплат на сайтах знакомств увеличилось на 19%, количество плательщиков — на 33%, а оборот — на 13%. Средний чек стал на 5% меньше и составил 337 руб.

Число покупок в категории видеоигр выросло на 46% год к году, оборот стал на 29% выше, а количество покупателей — на 11% больше. Средний чек составил 520 руб. (-11%). Число платежей за подписки на аудиовизуальный контент увеличилось на 71%, оборот — на 90%, а число покупателей — на 72%. Средний чек составил 343 руб. (+11%).

Количество онлайн-платежей за круизы увеличилось по итогам 2024 г. на 37%, оборот вырос в два раза, а количество плательщиков — на 37%. Средний чек стал на 57% выше и составил 5,7 тыс. руб.

Количество платежей в онлайн-магазинах одежды росло быстрее, чем в офлайне. Так, онлайн-оплат картами «ЮMoney» в комиссионных магазинах и секонд-хендах стало в три раза больше, оборот тоже вырос втрое, а число покупателей — в 2,5 раза. Средний чек увеличился на 40% и составил 1,16 тыс. руб. Чаще всего в онлайне покупали мужскую одежду и аксессуары — число покупок выросло на 94%, а также обувь (+91%) и аксессуары для женщин (+58%).

За одежду и бьюти-услуги платили кошельком

За 2024 г. оборот всех платежей кошельком ЮMoney вырос на 48%. При этом покупок стало на 42% больше, а покупателей — на 16% больше. Средний чек увеличился на 4% и составил 1,04 тыс. руб. Самый большой рост числа платежей кошельками ЮMoney был в онлайн-магазинах одежды, в ресторанах быстрого питания, а также в категории бьюти-услуг.

Так, число платежей кошельками в магазинах мужской и женской одежды выросло в шесть раз год к году, обороты увеличились в девять раз, а покупателей стало впятеро больше. Средний чек увеличился на 21% и составил 6,38 тыс. руб.

Число оплат в ресторанах быстрого питания выросло за отчётный период в четыре раза, оборот стал почти втрое больше, как и количество покупателей. Средний чек при этом снизился на 41% и составил 918 руб.

В категории бьюти-услуг по росту оплат электронным кошельком особенно выделяются спа. Число платежей в спа-салонах выросло втрое, как и количество плательщиков, а обороты увеличились на 65% год к году. Средний чек при этом стал на 51% меньше и составил 3,83 тыс. руб.

Кроме того, на 87% чаще кошельком «ЮMoney» оплачивали БАДы и спортивное питание. За год оборот таких платежей увеличился вдвое, а число плательщиков — на 44%. Средний чек тоже вырос — на 25%, до 6,93 тыс. руб.

«Смещение спроса с товаров на услуги — продолжающийся тренд в онлайн-торговле. Если раньше россияне в основном приобретали через интернет товары, то теперь быстрыми темпами растет интерес к услугам. Онлайн-оплата услуг становится для покупателей привычной и более выгодной — за счёт программам лояльности, промокодов и кэшбэка от банков и финансовых сервисов», — сказал Андрей Ефимочкин.