Еще 1500 квартир Свободного подключено гигабитному интернету МТС

ПАО «МТС» сообщает о расширении гигабитной сети домашнего интернета в городе Свободном. Более 1500 семей получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС развернулась в 31 многоквартирном доме в густонаселенных районах города. Скоростной домашний интернет заработал на улицах 50 лет Октября, Вокзальная, Инженерная, Карла Маркса, Ленина, Мухина, Октябрьской, Орджоникидзе, Почтамтской, Управленческой и Литвиновской.

Теперь свободненцы могут подключать требовательные к скоростным характеристикам сети гаджеты для комфортного просмотра онлайн-фильмов и передач в формате Ultra HD, стриминга, заниматься с репетитором через интернет, удаленно работать, пользоваться образовательными порталами, причем даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Арендаторы из числа вахтовых работников и туристов благодаря скоростному интернету смогут общаться с родными по видеосвязи, пользоваться туристическими порталами и сервисами, чтобы больше узнать о Свободном и популярных местах отдыха.

«В Свободном возводятся несколько жилых домов, поэтому гигабитная сеть предусматривает дополнительный резерв для подключения новых многоэтажек, сдача которых пока только планируется. Ведь сегодня в каждой семье большое количество различных гаджетов и их число только растет, как растет и потребность в подключении к гигабитной сети. Поэтому МТС ведет активную работу по развитию телеком-инфраструктуры в Амурской области, чтобы амурчане могли с комфортом пользоваться скоростным домашним интернетом, мобильной связью и цифровыми сервисами», - сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.