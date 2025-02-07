«МегаФон» расширяет LTE покрытие в Вилюйском улусе Якутии

Жители сразу 15 якутских поселений могут выходить в интернет с мобильных устройств на высоких скоростях и звонить с помощью технологии VoLTE. Специалисты «МегаФона» построили в населенных пунктах Вилюйского улуса Якутии базовые станции четвертого поколения. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Уверенный мобильный сигнал появился в селах Кюлекянь, Кирово, Кюнде, Тасагар, Чай, Сыдыбыл, Чинеке, Эбя, Илбенге, Усун, Балагаччы, Тымпы, Лекечен, Хампа, Бетюнг. Здесь суммарно проживает около 8 тысяч человек. Инженеры разместили на территориях базовые станции так, чтобы радиус охвата сети был максимально широким. Оборудование работает в нескольких диапазонах частот. Это обеспечивает полное 4G покрытие в каждом населенном пункте, а также высокую скорость передачи данных на устройствах абонентов, что даёт их жителям равные цифровые возможности в использовании преимуществ связи четвертого поколения (4G/LTE).

В сети оператора пользователи могут комфортно смотреть фильмы в онлайн кинотеатрах, быстро отправлять тяжелые файлы в мессенджерах, пользоваться банковскими приложениями и электронными государственными сервисами. Сигнал LTE доступен на улицах и внутри помещений — жилых домах, образовательных и социально культурных учреждениях.

«Мы последовательно расширяем зону покрытия 4G в различных районах Якутии, так современная связь «МегаФона» уже стала доступна жителям 15 сел, входящих в Вилюйский улус. Нашим абонентам важно иметь качественную мобильную связь и высокие скорости интернета, особенно в небольших отдалённых поселениях с непростыми климатическими условиями. Сразу после включения оборудования, в селах активно начинают пользоваться мессенджерами и социальными сетями, читают новости и смотрят ролики на видеохостингах», — сказала директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.

Модернизация инфраструктуры также обеспечила абонентам комфортное использование технологии VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума. Технологию уже полюбили жители Якутии. Как показывает статистика «МегаФона», 78% звонков они совершают в сетях четвертого поколения.