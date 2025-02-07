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МТС запустила оплату по QR-коду с карт «МТС Деньги»

МТС сообщила о запуске возможности оплачивать товары и услуги в торговых точках и интернет-магазинах по QR-коду СБП с карт «МТС Деньги» с помощью приложения «МТС Деньги» на Android.

В приложении «МТС Деньги» появилась возможность совершать платежи с помощью QR-кодов Системы быстрых платежей (СБП) в офлайн- и онлайн-магазинах с карт «МТС Деньги». Это позволит избежать проблем с оплатой в торговых точках при отсутствии физической банковской карты, а процесс онлайн-оплаты с помощью QR-кода проходит не только быстрее, но и гарантирует безопасность – нет необходимости вводить полные реквизиты на сайте или в приложении продавца.

Для совершения платежа необходимо на главной странице мобильного приложения «МТС Деньги» на Android выбрать «Оплата по QR», отсканировать QR-код, проверить данные в платежной форме и совершить платеж.

Также через приложение «МТС Деньги» можно оплачивать услуги поставщиков по всей России и за рубежом. Среди них сотовая связь, интернет-провайдеры, госучреждения, управляющие компании, транспортные, страховые, инвестиционные компании, популярные иностранные игровые и стриминговые сервисы.

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