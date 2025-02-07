CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Окружная администрация Якутска выстраивает цифровое пространство с помощью «МТС Линк»

Окружная администрация Якутска перевела свои коммуникации на экосистему сервисов для онлайн-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк». Решения разработчика помогут оперативно координировать работу сотрудников и принимать решения в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

С помощью платформы «МТС Линк» Окружная администрация планирует проводить встречи, селекторные совещания, телемосты и семинары в дистанционном формате. Это позволит ускорить принятие управленческих решений и улучшить организацию рабочих процессов. Интерактивные инструменты, такие как опросы и голосования, помогут измерить вовлеченность сотрудников в коммуникации. А встроенный помощник на основе искусственного интеллекта поможет подводить итоги онлайн-встреч и формировать сводки информации по ключевым темам без задержек по времени.

«Современные города нуждаются в эффективных цифровых инструментах, которые помогут оптимизировать управление и взаимодействие с жителями. «МТС Линк» предоставляет Окружной администрации Якутска не просто платформу для общения, а полноценную экосистему для координации работы всех городских служб. Наши решения позволяют автоматизировать рутинные процессы, оперативно обмениваться данными и выстраивать прозрачные коммуникации между подразделениями. Это особенно важно для быстрого реагирования на запросы граждан и решения муниципальных задач в сферах ЖКХ, транспорта, благоустройства. Мы уверены, что цифровизация управления повысит качество городской среды и сделает работу администрации более динамичной и открытой», — сказал руководитель по работе с органами государственной власти и местного самоуправления «МТС Линк» Александр Чернышев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Акционерам ЦИАН дали шанс не вылететь с биржи

В России в разы увеличивают штрафы за нарушение защиты информации в государственных ИТ-системах

Древний забытый способ связи угрожает человечеству. Под угрозой миллиарды пользователей

Россия представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности

Роскомнадзор раскрыл число утечек: За год их стало вдвое меньше

Softline купил за 100 миллионов компанию у своих топ-менеджеров

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли
Показать еще