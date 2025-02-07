Цифровой сервис грузовых перевозок Express Isource выполнил более 50 тыс. заказов за 2024 год

Цифровая платформа Express Isource позволяет организовать промышленную грузоперевозку и в одном окне управлять всеми перевозчиками и владельцами спецтехники. За 2024 г. было выполнено более 50 тыс. таких заказов. Об этом CNews сообщили представители ООО «Газпромнефть-Снабжение».

Поиск подходящего перевозчика в цифровом сервисе занимает в среднем 4 часа. За счет того, что информацию о размещаемых заказах получают более 1500 зарегистрированных транспортных компаний, удается достигнуть снижения стоимости услуги до 7% от рыночного уровня. Время на создание перевозки уменьшается с нескольких часов до 10 минут, а сроки согласования заявки на оказание услуги сокращаются в два-три раза по сравнению со стандартными процедурами контрактования.

Интерфейс продукта напоминает приложение по заказу такси, но с большим количеством параметров для выбора. Заказчику доступны различные виды транспорта: самосвалы, тралы, грузовые подъемники, спецтехника, автобусы и легковые автомобили. При необходимости могут быть указаны специальные требования к перевозчику, в том числе, опыт работы и обучение водителей, сроки эксплуатации и техническое состояние транспорта.

Помимо магистральных перевозок промышленных грузов, Express также позволяет найти транспорт и спецтехнику для «последней мили» - когда транспортировку или работу спецтехники нужно выполнить непосредственно на лицензионном участке, на месторождении, или на территории производства. Традиционно, «последняя миля» считалась самым закрытым и консервативным рынком в промышленной логистике. Однако сейчас все постепенно меняется. Так, за первое полугодие 2024 г. через Express Isource было выполнено более 1400 заказов на этапе «последняя миля».

«За 2024 г. объем онлайн-рынка автомобильных грузоперевозок в России показал прирост на 25% и составил 183 млрд руб., и аналитики прогнозируют дальнейший рост в среднем на 30% в год. Одновременно с ростом рынка можно отметить и рост количества заказов через цифровую платформу Express Isource на 64% за прошлый год. География сервиса также расширилась и теперь помимо России, доступны международные перевозки», – сказал Дмитрий Климентенко, директор продукта Express Isource.