«Яндекс Аренда» запустила личный кабинет для риелторов — участников партнерской программы

В личном кабинете риелторы — партнеры «Яндекс Аренды» могут размещать квартиры для долгосрочной аренды, отслеживать актуальные статусы по сдаче недвижимости, а также видеть полученный в рамках партнерской программы заработок. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Аренды».

Партнерская программа «Яндекс Аренды» предлагает риелторам возможность получать стабильный пассивный доход от сдачи квартир на долгосрочный период, делегировав основную часть рабочих процессов сервису, и пользоваться цифровыми технологиями в арендных сделках.

Использовать личный кабинет риелтор может сразу после того, как станет участником партнерской программы «Яндекс Аренды». Следующий шаг после авторизации в личном кабинете — размещение информации о сдаваемой квартире.

В личном кабинете риелтор может отслеживать актуальный статус по всем сделкам и быть в курсе, на каком этапе сейчас находится сдача квартиры. После того как арендатор найден, агент — участник партнерской программы получает выплату. Весь доход от сдачи жилья на площадке сервиса будет отображаться в личном кабинете.

«Для того, чтобы сделать работу риелторов удобнее, мы запустили личный кабинет. Сегодня в нем доступны базовые инструменты, необходимые агентам — партнерам «Яндекс Аренды» для отслеживания текущих статусов по сдаче и полученного заработка. Однако в дальнейшем функционал будет расширяться на основе пожеланий агентов по недвижимости», — сказала руководитель продукта «Яндекс Аренды» Мария Дорофеева.

Агентам — партнерам «Яндекс Аренды» предлагается не только возможность получать дополнительный пассивный заработок, но и дополнительное образование. Для участников регулярно проходят вебинары о рынке недвижимости и актуальных трендах сегмента долгосрочной аренды. Также специалисты сервиса проводят курс о работе партнерской программы и доступных риелторам цифровых инструментах «Яндекс Аренды».

Партнерская программа для риелторов от «Яндекс Аренды» была запущена осенью 2024 г. Ее участникам предлагается возможность бесплатно использовать цифровые технологии сервиса в арендных сделках и делегировать специалистам «Яндекс Аренды» всю подготовку объявления о сдаче и общение с кандидатами на заселение. С каждой сданной квартиры риелторы — партнеры сервиса получают 50% от первого арендного платежа в Москве и Московской области, 70% — от сдачи квартир в других регионах присутствия «Яндекс Аренды». При повторной сдаче квартиры агент получает еще 10% от первого ежемесячного платежа.

При сдаче квартир собственников-клиентов в «Яндекс Аренде» риелторы продолжают с ними сотрудничать. Если владелец жилья в будущем решит продать квартиру, сервис передаст ее в работу агенту — участнику программы.

«С момента запуска партнерской программы ее участниками стали более 3000 риелторов. При сдаче квартир они пользуются всеми цифровыми инструментами «Яндекс Аренды», могут делегировать основную часть рабочих процессов по поиску жильца нашим специалистам, при этом всегда оставаться на связи с клиентом — собственником квартиры и получать стабильный доход. В среднем среди активных риелторов он составляет более 182 тыс. руб. в месяц в Москве и около 108 тыс. руб. — в Санкт-Петербурге и других регионах. Однако есть и агенты, чей заработок в рамках программы достигает почти 250 тыс. руб.», — сказала Мария Дорофеева, руководитель продукта «Яндекс Аренды».