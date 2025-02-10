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200 автомобилей нового бренда WEY пополнили парк «Делимобиля»

ПАО «Каршеринг Руссия», бренд «Делимобиль», оператор каршеринга в России, заключает партнерское соглашение с брендом премиальных гибридных кроссоверов WEY. Автомобильный импортер ООО «Хавейл Мотор Рус» поставляет в парк «Делимобиля» 200 технологичных кроссоверов WEY 05 с гибридной силовой установкой, выполненной по схеме подключаемого параллельного гибрида (PHEV) с возможностью подзарядки от электросети. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

Автомобили WEY впервые появились в российском каршеринге. Модель WEY 05 в черном цвете стала доступна в автопарке «Делимобиль» для аренды на период от нескольких минут до нескольких дней через мобильное приложение оператора в Москве. В ближайшее время машины также появятся в Казани и Екатеринбурге. После завершения аренды пользователи сервиса могут воспользоваться предложением приобретения автомобиля WEY 05, в случае если они дали согласие и оставили свои контактные данные в мобильном приложении оператора.

Директор департамента по развитию автопарка «Делимобиля» Сергей Гусев: «Как крупнейший российский сервис каршеринга с многомиллионной базой пользователей и широкой географией присутствия, «Делимобиль» предлагает партнерам из мира авто не только эффективные механики для продвижения, но инструменты для увеличения продаж. При разработке проекта с новым для российского рынка бренда WEY, мы исходили из результатов внутренних исследований, что наш сервис в том числе используют для знакомства с конкретной моделью или брендом автомобилей. Каршеринг позволяет получить быстрый доступ к нужному авто и провести полноценный тест-драйв на любой срок. Таким образом, мы предлагаем бренду WEY прямой доступ к нашим пользователям, помогаем с повышением знания и узнаваемости, а также привлечением потенциальных покупателей. «Делимобилю» партнерство с WEY позволит расширить без закупки выбор авто в бизнес-сегменте и удовлетворить растущий спрос, а также возможность монетизировать и продемонстрировать потенциал своей инфраструктуры, экспертизы, и маркетингового инвентаря, которые способны решать различные задачи партнеров».

Премиальный кроссовер WEY 05 оснащен гибридной силовой установкой с функцией быстрой зарядки, отличается ярким и лаконичным дизайном, сочетает в себе передовые интеллектуальные решения и высокий уровень комфорта.

По итогам 2024 г. автопарк «Делимобиля» достиг 31,7 тыс. автомобилей, увеличившись на 19% год к году. Широкий и вариативный автопарк позволяет удовлетворять динамично растущий спрос и обеспечивает высокий уровень доступности автомобилей.

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