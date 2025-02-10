CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон»: нижегородцы бьют рекорды по трафику на Ярмарке

В выходные в павильонах Нижегородской ярмарки завершилась мультикультурная выставка живописи, графики, скульптуры, керамики, фотографии, антиквариата и новых видов искусств «АРТ МИР». Посетители делились в сети фото и видео культурного события. По данным обезличенной статистики «МегаФона», в первый день мероприятия интернет‑трафик на территории Ярмарки вырос более чем в три раза по сравнению со среднедневным показателем. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В первый день работы «АРТ МИРа» специалисты «МегаФона»зафиксировали наибольший объем интернет‑трафика. Он был сопоставим с отправкой около 3 млн снимков в хорошем разрешении, этого количества гигабайт также хватило бы, чтобы сфотографировать и выложить в сеть все экспонаты Эрмитажа.

Общий объем данных, который прокачали гости «АРТ МИРа», оказался на 20% больше, чем на прошлогодней аналогичной выставке. Он также на 22% превысил трафик 1 января 2025 г., когда на Нижегородской ярмарке проходили массовые новогодние гулянья. Свыше 98% трафика гости прокачали в сети 4G.

«Подобные мероприятия, когда в одном месте собирается большое количество абонентов, становятся испытанием возможностей нашей сети. По итогам прошедшей недели могу сказать, что в сети LTE скорость передачи данных в среднем составляла около 20 Мбит/с, а максимально достигала 70 Мбит/с – этого достаточно, чтобы на комфортных скоростях общаться в мессенджерах, пересылать фото и видео, вести прямые трансляции и звонить по технологии VoLTE – с мгновенным дозвоном и чистым звуком. Доля таких современных звонков составила 65%», – сказал директор «МегаФона» в Нижегородской области Алексей Михайлов.

Высоких показателей удается достигать за счет развития сети – только в Канавинском районе за последние полгода были модернизованы несколько телеком-объектов и установлено новое оборудование около станции метро Стрелка и строящейся Ледовой арены. В этой части города количество болельщиков скоро может увеличиться в разы, поэтому инженеры «МегаФона» сработали на опережение. Всего же за прошлый год в регионе построено и модернизировано около 400 базовых станций, в том числе, 100 — в областном центре.

Нижегородская ярмарка не единственное место в Канавинском районе Нижнего Новгорода, где специалисты фиксируют наиболее высокие скорости мобильного интернета. Около Московского вокзала средние значения передачи данных в сети оператора достигают 100-150 Мбит⁄с на одного пользователя. Аналогичные скорости наблюдаются на улице Акимова и Мещерском бульваре.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Роскомнадзор покупает для своих сотрудников курсы по киберразведке

Европа пошла войной на популярные VPN

Путин распорядился блокировать звонки мошенников, действующих из Украины

В Балтийском море повреждены российские подводные кабели связи

Акционерам ЦИАН дали шанс не вылететь с биржи

В России в разы увеличивают штрафы за нарушение защиты информации в государственных ИТ-системах

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще