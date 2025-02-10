«МегаФон» «оцифровал» малые села в Красноярском крае

Быстрый мобильный интернет и цифровые звонки стали доступны жителям еще четырех поселений в регионе. «МегаФон» стал первым оператором связи, который обеспечил стабильное покрытие LTE-сети в Бакчете Тасеевского района, Михайловке Дзержинского района, Антропово и Костеньках Назаровского района. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Все населенные пункты относятся к категории «малых». В общей сложности в них проживают не более 1000 человек. В Антропово есть школа, и наличие 4G позволит ученикам пользоваться образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома, а педагогам станет проще готовиться к занятиям.

Мобильный интернет на средней скорости 90 Мбит/с позволит местным жителям звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, в удобное время оплачивать счета в банковских приложениях, смотреть фильмы в высоком разрешении, слушать музыку, общаться и совершать покупки онлайн.

Благодаря построенным базовым станциям сельчане всегда будут на связи с родными и близкими, а при необходимости свяжутся с экстренными службами. Они также могут получить дистанционную медицинскую консультацию узких специалистов, которых в поселениях нет, или вызвать врача на дом. Голосовые вызовы доступны как в стандарте 2G, так и по современной технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

«Абоненты в сельской местности, как правило, пользуются мобильным интернетом гораздо активнее, чем городские жители. Кроме голосового общения они переписываются в мессенджерах, часто выходят в социальные сети и видеохостинги. Расширяя границы 4G, мы включаем в контур сети новые локации в разных районах края. Это дает возможность сельчанам решать многие вопросы, не выезжая за пределы населенного пункта», - отметил директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.

Развитие инфраструктуры в сельской местности шло в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями. Строительство и модернизация объектов связи являлось одним из ключевых мероприятий нацпроекта «Цифровая экономика РФ», теперь эта работа продолжится в рамках нового нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

«В этом году обеспечение малых сел услугами сотовой связи и мобильного интернета в Красноярском крае продолжится в рамках двух программ: региональной и федеральной. По краевой программе в 17 селах и деревнях местные жители получат доступ к современным услугам связи. Также край примет участие в федеральном проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0», список населенных пунктов, которые будут обеспечены в этом году за федеральный бюджет в рамках УЦН 2.0, появится позднее, когда будет определена квота на регион», – сказал министр цифрового развития края Николай Распопин.