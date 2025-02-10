«МТС Оплата» запустила пополнение баланса игры PUBG Mobile без комиссии

МТС сообщила о запуске возможности пополнения баланса мобильной игры PUBG Mobile на сайте «МТС Оплата». Оплата производится по UID и без комиссии.

PUBG Mobile – одна из самых популярных мобильных игр в жанре королевской битвы, а также одна из самых скачиваемых мобильных игр всех времен по версии разработчиков.

Пополнение PUBG Mobile через сервис «МТС Оплата» происходит по уникальному пользовательскому идентификатору (UID), то есть средства зачисляются сразу на баланс игры.

«МТС Оплата» предлагает выгодные цены на покупку UC – внутриигровой валюты в PUBG Mobile, которую можно использовать для покупки скинов персонажей и оружия, экипировки и эмоций.

Для пополнения баланса внутри сервиса «МТС Оплата» необходимо перейти на страницу оплаты PUBG Mobile, выбрать номинал и ввести номер UID для зачисления. Оплатить можно с лицевого счета абонента МТС или с карт любых российских банков через СБП. Зачисление на баланс игры происходит в течение нескольких минут.

Также прямое пополнение аккаунтов реализовано для Genshin Impact и Steam.