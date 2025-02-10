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На родине писателя Вампилова «МегаФон» ускорил интернет

Около 6000 жителей поселков Кутулик и Костино Иркутской области теперь могут смотреть видеоконтент в высоком качестве, общаться в мессенджерах и просматривать ленты новостей на комфортных интернет-скоростях. Это стало возможным благодаря проведенной инженерами «МегаФона» модернизации телеком-инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Кутулик – один из старейших поселков в Приангарье, возникший как почтовая станция на Московском тракте. Сегодня это достаточно крупный населенный пункт с развитой социальной инфраструктурой, где проживает более 5000 человек. Известен он благодаря писателю и драматургу Александру Вампилову, который вырос в поселке. Фильмы по его произведениям вошли в золотую коллекцию советского кинематографа. В поселке есть дом-музей, тематические кафе, проводятся фестивали имени Вампилова, где можно познакомиться с творчеством писателя.

Инженеры «МегаФона» установили телеком-оборудование в жилом квартале поселка и развернули высокочастотный диапазон LTE с повышенной проникающей способностью как на улице, так и внутри помещений. Это позволило увеличить емкость существующей базовой станции, пропорционально распределить пользовательскую нагрузку на сеть и ускорить интернет, средняя скорость которого теперь составляет 20 Мбит/с.

Работы также проводились в небольшом поселке Костино, численность населения которого около 800 человек. Здесь есть детский сад, больница, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Часть из этих учреждений попало в зону действия обновленного телеком-оборудования. Абоненты смогут пользоваться цифровыми сервисами и получать необходимую информацию с еще большим комфортом.

«Для жителей малочисленных и отдаленных поселений мобильный интернет помогает решать бытовые, повседневные задачи, делать заказы на маркетплейсах, обращаться в государственные организации. Чтобы сохранить для сельчан комфортные скорости интернета при растущей нагрузке на сеть, оператор модернизировал существующую инфраструктуру в поселках. И мы видим, что наши абоненты активно пользуются обновленной сетью. В поселке Кутулик объем трафика в январе вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Костино похожая ситуация – местные жители сгенерили на 39% больше трафика, чем в 2024 г.», – отметил директор «МегаФона» в Иркутской области Евгений Белый.

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