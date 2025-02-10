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В Подмосковье стартовал первый в 2025 г. отбор на ИТ-гранты

На региональном портале госуслуг Московской области стартовал очередной, первый в 2025 г отбор заявок на получение ИТ-грантов. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Подмосковные ИТ-компании могут рассчитывать на финансовую поддержку от региона при приеме на работу не менее пяти новых специалистов. В зависимости от их квалификации и уровня заработной платы размер гранта будет составлять от 96 до 600 тыс. руб. на одного сотрудника в год. Эта мера способствует укреплению ИТ-сектора и стимулирует создание новых рабочих мест в Московской области, что является ярким примером того, как государственная поддержка приносит пользу как бизнесу, так и региону», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Подать онлайн-заявку на получение ИТ-гранта могут аккредитованные в Минцифры России ИТ-компании или компании-производители компьютерной техники или их обособленные подразделения, зарегистрированные в Подмосковье, имеющие долю доходов от деятельности в области информационных технологий более 30% и осуществляющие основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 26.20.4, 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.02.9, 62.03, 62.03.1, 62.03.11, 62.09, 63.11, 63.11.1, 72.19. Субсидия предоставляется, если в штат организации принято пять и более новых работников с заработной платой от 120 тыс. руб. и выше.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

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