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«Яндекс Карты»: в январе россияне искали спортивные залы в Картах более 1,5 млн раз

Аналитики «Яндекс Карт» выяснили, как изменился интерес россиян к спортивным залам и фитнес-клубам. Сейчас на карте России отмечены 17,051 тыс. организаций в этих категориях — от небольших «качалок» в жилых домах до филиалов крупных сетей. Аналитики изучили, как часто пользователи взаимодействовали с карточками таких организаций, а также проанализировали данные об их загруженности. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Интерес пользователей «Карт» к тренажерным залам резко возрастает в январе: по данным последних трех лет, в этом месяце количество поисков таких организаций вырастает примерно на 60% по сравнению со средним по году. Так произошло и в этом году: пользователи искали их в Яндекс Картах более 1,5 млн раз. Чаще всего — в первый рабочий день после январских праздников: на девятое января пришлось более 58 тыс. запросов, что на 82% больше, чем в среднем.

Реже всего россияне интересуются спортзалами в апреле: в этом месяце пользователи «Яндекс Карт» ищут эти организации на 23% реже, чем в среднем по году. Так, в апреле 2024 г. аналитики сервиса зарегистрировали всего 750 тыс. таких запросов.

Привычка россиян заниматься спортом после работы осталась прежней: согласно усредненным данным оценки алгоритма загруженности организаций за последний год, спортивные залы наиболее заполнены по будням в 18:00. Час-пик длится до 20:00.

По данным нового сервиса «Геоаналитика» «Яндекс Карт», более 85% спортивных залов и фитнес-клубов сосредоточены в центрах российских городов — хотя в густонаселенных жилых районах спрос на них также высок. Топ городов-миллионников по количеству спортивных залов на 10 тыс. человек выглядит так: Краснодар (2,92); Новосибирск (1,93); Ростов-на-Дону (1,77); Воронеж (1,73); Пермь (1,7); Екатеринбург (1,7); Волгоград (1,65); Челябинск (1,45); Красноярск (1,43); Нижний Новгород (1,38); Самара (1,32); Казань (1,32); Санкт-Петербург (1,28); Омск (1,21); Уфа (1,16); Москва (1,13).

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