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«Яндекс Переводчик» освоил коми язык

В «Яндекс Переводчике» стало еще больше языков народов России: теперь пользователи могут выбрать коми язык. Он доступен на сайте и в приложении сервиса, а также в поиске «Яндекса». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Компания с 2024 г. развивает проект по внедрению языков народов России в свои сервисы. Например, в прошлом году в Переводчике появился осетинский язык. Сейчас пользователям также доступны татарский, башкирский, марийский, удмуртский, чувашский и якутский языки. «Яндекс» продолжает добавлять в свои сервисы другие языки народов страны, а также повышать качество перевода. Так, в прошлом году компания с помощью нейросетевых технологий заметно улучшила перевод для марийского языка. А ещё Яндекс внедряет технологии синтеза и распознавания речи для разных языков народов России, чтобы у людей, которые на них говорят, было еще больше возможностей для взаимодействия с сервисами компании.

«Яндекс» развивает проект по изучению и сохранению языков народов России совместно с Федеральным агентством по делам национальностей и Домом народов России. Главным партнёром проекта в Коми стал Дом дружбы народов этой республики. Его сотрудники помогли «Яндексу» со сбором данных для обучения нейросети — более 100 тыс. предложений на коми языке с переводом на русский.

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