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Исследование «Синергии»: треть студентов периодически сталкиваются с агрессией в интернете

Аналитический центр университета «Синергия» провел исследование на тему девиантного поведения в интернете, в рамках которого студенты рассказали о случаях проявления буллинга и агрессии в Сети. Судя по результатам опроса, 9% студентов сталкиваются с проявлением девиантного поведения в Сети по отношению к себе достаточно часто (несколько раз в неделю), 26% — раз в несколько месяцев и чаще, а 65% — редко или никогда. Об этом CNews сообщили представители университета «Синергия».

Чаще всего респонденты сталкиваются со следующими видами девиантного поведения: буллингом, иными словами, травлей, оскорблениями или угрозами (25% из числа тех, кто не понаслышке знает об агрессии в Сети), флеймингом, то есть разжиганием спора ради спора (20%), а также троллингом — провокации и насмешки (26%). С распространением ложной или личной информации столкнулись 14% опрошенных, 9% — со взломом аккаунтов, а 6% — с преследованием или слежкой.

При столкновении с проявлениями буллинга, флейминга или троллинга в отношении себя 36% опрошенных предпочитают игнорировать подобное поведение, 24% — дают агрессору отпор, 21% — добавляют его в черный список, 11% — пытаются понять агрессора и перевести диалог в позитивное русло. За помощью к администрации ресурса либо в правоохранительные органы обращаются только 8%.

По мнению студентов, девиантное поведение наиболее распространено в комментариях в соцсетях (33%), на форумах и в сообществах (30%), а также в трансляциях и стримах (24%). Намного реже с этим можно столкнуться в онлайн-играх (7%) и в личных сообщениях (6%), указали участники исследования.

Большинство опрошенных (77%) никогда не вели себя грубо по отношению к кому-либо в Сети. 19% признались, что периодически могут вести себя агрессивно в интернете, а остальные 4% делают это часто.

41% студентов считает, что основная причина агрессии в Сети заключается в недостатке воспитания и культуры пользователей. По мнению 26%, к этому приводит безнаказанность, а также отсутствие своевременного и неизбежного наказания. 25% опрошенных видят причину в стрессе и проблемах в жизни людей, а 8% считают, что все дело в наличии анонимности в интернете.

«В текущих реалиях мы должны четко осознавать, что девиантное поведение в интернете — это не просто незначительная проблема молодого сообщества, а настоящая социальная угроза. С этим явлением нам необходимо бороться через образование, строгую модерацию и воспитание ответственности у каждого пользователя», — отметил ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Говоря о мерах, которые могли бы помочь эффективно устранить девиантное поведение в интернете, студенты отметили следующие: важность более строгой модерации контента (44%), ужесточение наказаний за агрессию в Сети (37%), обучение пользователей интернет-этикету (12%), а также необходимость поддержки жертв буллинга в интернете (7%).

22% студентов считают важной организацию в образовательных учреждениях курсов или лекций по интернет-безопасности и борьбе с буллингом. 51% находят, что это не нужно, а 27% опрошенных затруднились дать четкий ответ.

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