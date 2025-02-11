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Итоги на рынке смартфонов 2024: лидеры роста продаж — китайские бренды. Исследование «Авито»

Эксперты «Авито» проанализировали динамику продаж смартфонов в 2024 г. по сравнению с 2023 г. Выяснилось, что самыми популярными брендами смартфонов у россиян остаются Apple, Samsung и Xiaomi. При этом лидерами роста продаж стали китайские бренды — Infinix, Tecno, а также американская Google. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По итогам 2024 г. продажи новых смартфонов на «Авито» выросли на 29% по сравнению с 2023 г. При этом их доля продаж на площадке выросла с 19% до 24% — пользователи все чаще покупают на «Авито» именно новые гаджеты.

Пятерка лидеров по объему продаж с прошлого года осталась неизменной. На первом месте — Apple с долей 64%. Гаджеты этого бренда в ресейле в среднем покупали за 29 тыс. руб., а новые — за 63 тыс. руб.. Второе место традиционно занимает его главный конкурент Samsung — на смартфоны этого бренда пришлось 11% продаж. В среднем их покупали за 16 тыс. руб. «с рук» и за 50 тыс. руб. новые.

Тройку лидеров замыкает Xiaomi с долей 10%. Смартфоны этой марки в 2024 г. в среднем стоили 9 тыс. руб. в ресейле и 23 тыс. руб. в новом состоянии. За ней следует Honor — на этот бренд пришлось 3% продаж. В среднем эти смартфоны «с рук» покупали за 6 тыс. руб., новые — за 23 тыс. руб.. В топ-5 также вошел бренд realme с долей 2%. Гаджеты этой марки покупали за 8 тыс. руб. в ресейле и за 16 тыс. руб. — в новом состоянии.

«Мы видим, что два ключевых тренда в 2024 г. — это увеличение доли новых устройств на «Авито» и усиление позиций китайских брендов, которые продолжают уверенно наращивать темпы роста. Однако интерес к покупке и продаже гаджетов “с рук” остается стабильно высоким и активно реализуется в таких программах как выкуп смартфонов партнерами «Авито» у частных продавцов. По итогам 2024 г. число сделок с использованием этого инструмента выросло в шесть раз», — сказал Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

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Топ самых популярных брендов смартфонов на «Авито»

По росту продаж лидируют китайские бренды — так, продажи смартфонов Infinix выросли более чем в 2,5 раза. В ресейле их в среднем покупали за 8 тыс. руб., в новом состоянии — за 11 тыс. руб. На втором месте — Tecno с ростом продаж более чем в два раза. Средняя стоимость таких смартфонов «с рук» составила 7 тыс. руб., новых — 11 тыс. руб. Также в топ-3 вошли гаджеты от Google с ростом на 25%. В среднем их покупали за 25 тыс. руб. в ресейле, а новые — за 50 тыс. руб. Замыкают пятерку лидеров Apple и realme с ростом продаж на 8% и 3% соответственно.

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Топ лидеров продаж среди брендов смартфонов на «Авито»

Самые высокие средние цены на смартфоны в 2024 г. зафиксированы в Москве (39 тыс. руб.). На втором месте — Симферополь (38 тыс. руб.), на третьем месте идет Ростов-на-Дону. Там смартфон можно было приобрести в среднем за 37 тыс. руб.. Самые доступные средние цены аналитики зафиксировали в Карелии (21 тыс. руб.), Архангельске (22 тыс. руб.) и в Смоленске (25 тыс. руб.).

Лидером по росту продаж новых смартфонов стал Калининград — по сравнению с 2023 г. число приобретенных гаджетов выросло в два раза. На 69% выросли продажи в Магнитогорске и Перми, а на 61% — в Красноярске. Также на 53% чаще новые смартфоны покупали в Екатеринбурге.

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