CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС обеспечила современными телеком-услугами новый ледовый дворец в Хорошево-Мневниках

МТС обеспечила ледовый дворец в Мневниковской пойме в Москве, открывшийся 30 января, комплексной инфраструктурой связи. Сотрудникам новой ледовой арены доступен высокоскоростной офисный интернет и телефонная связь, а посетителям – высокоскоростной мобильный интернет и качественная голосовая связь.

Новый ледовый дворец является частью многофункционального спортивного кластера в районе Хорошево-Мневники на северо-западе столицы. Трехэтажное здание ледового дворца с двумя аренами (тренировочной и основной) занимает площадь более 20000 кв. м, трибуны вмещают свыше 2 тыс. зрителей. Здание оснащено оборудованием для видеотрансляции соревнований с возможностью подключения прямого эфира.

Для обеспечения качественной мобильной связью МТС развернула на территории ледового дворца внутреннюю антенно-фидерную сеть, подключенную к собственным магистральным волоконно-оптическим линиям. На разных уровнях здания размещено порядка 90 антенн, что обеспечивает равномерное покрытие сигнала на всех этажах. Благодаря indoor-решению абоненты МТС могут пользоваться мобильным интернетом на максимальной скорости до 300 Мбит/с, а также и звонить с использованием технологии VoLTE (передача голоса через интернет). Установленное оборудование доступно для подключения другим операторам.

Для организации работы сотрудников арены МТС проложила оптоволоконные линии связи, обеспечив доступ к гигабитному интернету и различным сервисам, таким, как интерактивное телевидение, телефонная офисная связь. На арене для работников и посетителей также организована бесплатная публичная Wi-Fi-сеть.

«Ледовый дворец в Мневниковской пойме – новый современный объект массового спорта в Москве. Здесь мы развернули комплексную современную телеком-инфраструктуру, которая обеспечила качественную работу интернет-сервисов и голосовой связи с различных устройств сразу же с начала работы новой ледовой арены», – сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Ранее МТС улучшила связь в ледовом дворце «Кристалл» и во Дворце тенниса в «Лужниках».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арестован основатель ИТ-компании в сфере образования iSpring

Google заразила интернет шпионским ПО, ворующим данные под видом полезного сервиса. С ним сталкивался каждый, и каждого оно бесит

В России новый вид мошенничества, связанный с «Госуслугами». Полиция предупредила

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля

В Cloudflare произошел крупный сбой из-за «кривой» попытки заблокировать фишинговую ссылку

Роскомнадзор покупает для своих сотрудников курсы по киберразведке

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще