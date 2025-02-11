CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила цифровой комфорт гостям Бирюзовой Катуни в Алтайском крае

ПАО «МТС» улучшила качества связи на территории туристического комплекса Бирюзовая Катунь в Алтайском крае. После установки дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета для жителей и гостей курорта увеличилась в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В зону уверенного LTE-покрытия МТС вошли объекты особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь»: пасека «Медом в ухо», рыболовный пруд и популярный туристический маршрут «Панорамный». Также заметно улучшилось качество связи на территории местных турбаз и гостиниц, таких как «Заря», «Малина», «Сосна», «Таежный угол» и др. С помощью мобильного интернета туристы смогут воспользоваться онлайн-картами и сервисами поиска информации, поделиться впечатлениями с близкими в мессенджерах и соцсетях или отставить отзыв о месте.

«Бирюзовая Катунь — это развитый туристический кластер, куда приезжают увидеть Тавдинские пещеры, подняться на смотровые площадки и попробовать настоящий алтайский мед. В прошлом году здесь открылось несколько новых отелей, глэмпингов, и заведений общепита. Вслед за развитием туристической инфраструктуры растет поток гостей, которые увеличивает и нагрузку на сеть связи. Чтобы обеспечить гостям цифровой комфорт, мы установили дополнительное оборудование, увеличив зону охвата и скорость мобильного интернета», — сказал директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Годом ранее МТС улучшила качество связи в других популярных туристических объектах Алтайского края: на озере Яровом, в городе-курорте Белокуриха и поселке Ая.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Арестован основатель ИТ-компании в сфере образования iSpring

Google заразила интернет шпионским ПО, ворующим данные под видом полезного сервиса. С ним сталкивался каждый, и каждого оно бесит

В России новый вид мошенничества, связанный с «Госуслугами». Полиция предупредила

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля

В Cloudflare произошел крупный сбой из-за «кривой» попытки заблокировать фишинговую ссылку

Роскомнадзор покупает для своих сотрудников курсы по киберразведке

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Обзор смартфона HUAWEI nova 13 Pro: сочетание элегантности и производительности

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще