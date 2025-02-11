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Татарстан вошел в ТОП-5 регионов по количеству пожертвований в благотворительные фонды

МТС, цифровая экосистема, подвела итоги социального проекта по поддержке системной благотворительности «МТС. Нас касается» за 2024 г. Татарстан стал пятым в списке лидеров по количеству пожертвований. Средняя сумма списания кешбэка на благотворительность составила 150 руб. Всего же за прошедший год пользователи приложения МТС Cashback пожертвовали в на благотворительность более 54 млн руб. кешбэка. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На благотворительность жертвуют около трети пользователей МТС. В основном это жители регионов России в возрасте от 35 до 44 лет, имеющие среднее специальное или высшее образование. В пятерку лидеров по количеству пожертвований, помимо Татарстана, вошли Владимирская, Курганская, Тюменская области и Приморский край. Порядка трети пользователей отправляют на благотворительность 100-300 руб. кешбэка, остальные транзации — меньше 100 руб.

Больше всего пожертвований в рамках программы было направлено в благотворительные фонды «Бумажный журавлик», «Константа», «Волонтеры в помощь детям сиротам» и «Собаки помощники». Средства от кешбэка помогли оплатить лечение тяжелобольных детей, медицинскую реабилитацию для укрепления моторных функций и психоречевых навыков, организовать выезды в лагеря отдыха для детей, оставшихся без попечения родителей, отремонтировать аварийные дома и печи для малоимущих людей в сельской местности.

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