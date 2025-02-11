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В начале 2025 года россияне увеличили расходы на развлечения

В январе 2025 г. россияне увеличили расходы на развлечения, согласно аналитическому исследованию «МТС Банка» и холдинга «МТС Медиа». Рекордным спросом пользовались онлайн-кинотеатры, а среди оффлайн-развлечений наибольшие продажи у аквариумов, зоопарков, концертов и выставок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Домашний просмотр и развлекательный контент

Кино россияне предпочитали смотреть дома. В январе 2025 г. количество платежей в онлайн-кинотеатрах выросло на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., следует из данных банка. Средний чек остался на прежнем уровне в 350 руб. А вот количество покупок в офлайн-кинотеатрах снизилось на 22%, показал снижение и средний чек – на 8%, до 1,1 тыс. руб.

Наибольшее внимание пользователей онлайн-кинотеатра Kion в январе привлекли развлекательные сериалы. Хитом просмотров стал сериал «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева с Евгением Цыгановым в главной роли. Среди других популярных фильмов на платформе — мотивационная комедия «Успешный», приключенческая комедия «Омар в большом кино» и семейный фильм «Папу маме заверни».

В фаворитах аквариумы, зоопарки и концерты

Традиционно январь становится временем для активного отдыха вне дома. Согласно данным, продажи билетов в аквариумы и зоопарки возросли на 51%, а средний чек увеличился на 5% до 2,1 тыс. руб.

Концерты также привлекли внимание зрителей – количество проданных билетов увеличилось на 40%, средний чек составил 1,68 тыс. руб., что на 3% выше аналогичного показателя 2024 г.

Парки развлечений продемонстрировали рост – продажи увеличились на 24%, а средний чек вырос на 4% и достиг 1,18 тыс. руб.

Наиболее дорогим развлечением в январе стали походы в театры. Средний чек в этом сегменте составил 3,49 тыс. руб., что на 2% выше, чем в 2024 г., а количество транзакций в театральных кассах увеличилось на 8%.

Возросший интерес к выставкам

Музеи, галереи и выставки в январе 2025 г. также пользовались повышенным спросом – количество транзакций увеличилось на 29% по сравнению с прошлым январем.

Статистика «МТС Live» подтверждает данные «МТС Банка». За полтора месяца с момента запуска проекта «Жили-Были. Школа русской сказки» от «МТС Live» его посетили уже 40 тыс. человек. В число самых посещаемых событий января вошли: выставка «Рождество» (Санкт-Петербург), мероприятия Ботанического сада «Аптекарский огород», рождественский маркет в особняке XIX века Marché de Noël (Санкт-Петербург) и выставка «Пропавшие в кинохронике» (Санкт-Петербург). Средняя цена билета на выставки в январе выросла в два раза год к году и составила 1,005 тыс. руб.

Рост количества мероприятий в индустрии и цен обусловлен как увеличением затрат на производство контента, так и расширением его разнообразия. В условиях ограничений зарубежного туризма россияне отдают предпочтение ярким эмоциям от культурных событий – выставок, спектаклей и шоу. Это способствует появлению новых оригинальных проектов, таких как мюзикл «Последняя сказка» или постановка «12 клоунов в поиске счастья» в новом театре на Цветном бульваре.

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