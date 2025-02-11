Возможность отмечать тайм-код к видео появилась на Rutube

Rutube представил новую функцию — теперь пользователи могут добавлять тайм-коды к видео в комментариях.

«Мы продолжаем улучшать нашу платформу, делая ее еще более удобной. Часто возникает необходимость поделиться определенным моментом из ролика в комментариях под ним. Теперь у наших пользователей есть такая возможность, что не только упростит их взаимодействие, но и повысит общую вовлеченность», — отметила Ника Курасова, директор продукта Rutube.

При добавлении комментария с тайм-кодом необходимо указать время в формате mm:ss или hh:mm:ss. Также доступна пиктограмма тайм-кода, при нажатии на нее ссылка на нужный фрагмент появится в комментарии. Другие пользователи смогут кликнуть на тайм-код и сразу перейти к нужному фрагменту видео.

Функция доступна для пользователей Android, а также в веб-версии.