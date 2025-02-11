«Яндекс Путешествия»: россияне уже планируют поездки на майские праздники

«Яндекс Путешествия» в январе зафиксировали растущую тенденцию: россияне начали активнее искать и бронировать отели и апартаменты на майские праздники задолго до начала самих выходных. По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. увеличение горизонта бронирования наблюдается как внутри России (Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Псковская область), так и за рубежом (Абхазия, Италия, Армения). Пользователи активно готовятся к длинным выходным, используя возможность заранее спланировать отдых. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Больше времени на планирование

Россияне стали заранее планировать зарубежные поездки. По данным бронирований, отели и квартиры за границей (причем и в ближнем зарубежье, и в дальнем) стали бронировать раньше, чем обычно. Среди заграничных дистанций наибольшую положительную динамику показали: Абхазия — подготовка к путешествию сюда в среднем начинается за 163 дня, рост горизонта бронирования составил 23,7%; Италия — за 143 дня, 18,6%; Армения — за 143 дня, 16,1%; Узбекистан — за 136 дней, 10,6%; Беларусь — за 145 дней, 4,4%.

Более длительной подготовки в этом году потребовали и ряд российских регионов: Республика Марий Эл — подготовка к путешествию сюда в среднем начинается за 143 дня, рост горизонта бронирования равен 18,9%; Чувашская Республика — 136 дней, 14,1%; Псковская область — 143 дня, 13,7%; Калининградская область — 149 дней, 13%; Рязанская область — 149 дней, 9,9%; Новгородская область — 148 дней, 7,5%; Республика Алтай — 143 дня, 7,3%; Костромская область — 139 дней, 5,2%; Республика Северная Осетия — Алания — 147 дней, 4,1%; Республика Татарстан — 150 дней, 3,9%.

Россияне стали также раньше бронировать отели и апартаменты в ряде российских городов. Лидерами стали Рязань (147 дней, рост на 22,5%), Светлогорск (168 дней, 22,2%), Йошкар-Ола (142 дня, 18,9%) и Псков (146 дней, 15,6%).

Стали популярнее в 2025 году

При этом несколько иначе выглядят топы зарубежных и внутрироссийских направлений отдыха, которые показали наибольший рост спроса на майские бронирования год к году: Объединенные Арабские Эмираты — рост в 17,5 раз; Италия — рост почти в девять раз; Франция — рост больше чем в восемь раз; Турция — рост почти в семь раз; Испания — рост почти в шесть раз.

В России наибольшую популярность среди майских направлений демонстрируют несколько макрорегионов: Сибирь (больше чем в три раза), Приволжье (почти в три раза) и Северный Кавказ (в 2,5 раза).

Не только федеральные округа, но и некоторые регионы показали рост количества запросов на майские поездки: Иркутская область стала популярнее почти в девять раз; Тамбовская область — в 8,5 раз; Ивановская область — больше чем в шесть раз; Карачаево-Черкесская Республика — в пять раз; Новгородская область — почти в пять раз; Саратовская область — почти в пять раз; Астраханская область — больше чем в четыре раза; Вологодская область — больше чем в четыре раза; Новосибирская область — больше чем в четыре раза; Республика Адыгея — в четыре раза.

Также «Яндекс Путешествия» назвали топ-10 быстрорастущих направлений, которые больше всего выросли год к году по спросу на бронирования: Рязань — больше чем в восемь раз; Каменномостский — в шесть раз; Терскол — почти в шесть раз; Светлогорск — в 5,5 раз; Архыз — в пять раз; Великий Новгород — почти в пять раз; Вологда — почти в пять раз; Пятигорск — почти в четыре раза; Суздаль — почти в четыре раза; Пушкин — почти в четыре раза.

Майские праздники традиционно являются популярным временем для путешествий у россиян благодаря длинным выходным и наступлению весны. Многие стремятся использовать начало теплого сезона для отдыха и новых впечатлений. Именно поэтому раннее бронирование становится все более актуальным. Оно позволяет выбрать наиболее подходящий вариант размещения, забронировать лучшие места и, что немаловажно, сэкономить. Кроме того, заранее спланированная поездка дарит уверенность и позволяет спокойно готовиться к долгожданному отдыху.