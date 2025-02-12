«МегаФон» подключил к мобильному интернету еще 40 кировских поселений

Для жителей 40 небольших населенных пунктов Кировской области оператор развернул сеть четвертого поколения (4G/LTE). Еще около 10 тыс. сельчан получили доступ к быстрой передаче данных в смартфонах и качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков VoLTE. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Востребованность людей в быстром интернете подтверждает свежая статистика аналитиков: объем информации, который используют жители подключенных к сети населенных пунктов, уже подошел к отметке в 1 млн МБ в сутки. Этого хватило бы, например, чтобы около 200 раз посмотреть премьеру фильма «Пророк. История Александра Пушкина».

Работы по обеспечению связью сельского населения были проведены в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства» в 22 районах и округах Кировской области. В программу вошли населенные пункты, в которых в основном проживает до 350 человек, при этом история некоторых насчитывает более 300 лет. Среди них деревни Нижние Изиверки, Хохловщина, Поляки, Сапожнята, Лесниково и села Галицкое, Волково и Плелое.

Технические мероприятия улучшили качество мобильных услуг — жители смогут быстро скачивать и загружать информацию, звонить по видеосвязи, смотреть фильмы и сериалы без зависания. Скорость передачи данных в смартфонах абонентов может достигать 50 Мбит/с. Этого более чем достаточно для получения и отправки электронной почты, общения в соцсетях и мессенджерах, обращения к порталу «Госуслуги».

В сети 4G голосовое соединение происходит практически мгновенно, а собеседника слышно четко, без шумов, как если бы он находился рядом. голос звучит естественно и чисто. При этом абоненты смогут одновременно говорить и загружать файлы в интернете.

«В прошлом году более 100 населенных пунктов Кировской области получили доступ к голосовой связи и мобильному интернету оператора. Теперь жители еще 40 сел и деревень смогут улучшить качество жизни, откроют новые возможности для развития территории, общения и образования», – отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Также на территории данных населенных пунктов стали доступны услуги еще одного оператора – Yota.