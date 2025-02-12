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«МегаФон» прокачал сеть 4G в горном кластере Сочи

С начала 2025 г. туристический поток на горнолыжном курорте вырос на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. «МегаФон» реализовал в популярных локациях масштабный проект по тюнингу сети. Теперь телеком-объекты одновременно обслуживают гораздо больше клиентов с сохранением высокой скорости мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Модернизация коснулась порядка 80 базовых станций в горной локации Сочи. Работы затронули поселки Эсто-Садок и Красная поляна, жилые кварталы, места отдыха, торговые комплексы, медицинские учреждения и ЖД-пути. В зоне внимания связистов также оказались подъемники и горнолыжные трассы.

На начальном этапе были проведены драйв‑тесты и аудит всего действующего телеком‑оборудования оператора для выявления зон под оптимизацию. Далее инженеры выполнили комплекс мероприятий, включая изменение радиопараметров, азимутов и углов наклона антенн. Также специалисты усовершенствовали настройки телеком‑оборудования с учетом изменений в архитектуре местности и климатических условий. В ходе работ увеличилась не только зона покрытия, но и эффективность использования частотного ресурса.

«Горный кластер ежегодно является одной из любимых точек притяжения туристов. Инженеры регулярно обновляют действующее оборудование и запускают новое для сохранения надежности сети на фоне возрастающей абонентской базы и активности использования цифровых сервисов. Теперь оборудование поддерживает среднечастотный диапазон. Скорость мобильного интернета в низовье курортного комплекса достигает 225 Мбит/с, а в горном массиве — 160 Мбит/с», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

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