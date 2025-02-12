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МТС окутала гигабитной сетью Соликамск и Добрянку

ПАО «МТС» сообщает о развитии фиксированной сети на территории крупных городов Прикамья. В результате расширения телеком-инфраструктуры еще более 37 тыс. семей Соликамска и Добрянки получили возможность пользоваться домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Гигабитная сеть МТС развернулась в 124 жилых домах Добрянки и 275 зданиях Соликамска. Скоростной домашний интернет появился у жителей многоквартирных домов на улицах Ветеранов Войны, Гайдара, Герцена, Жуковского, Карла Маркса, Копылова, Лесная, Лизы Чайкиной, Орлова, Победы, Советская, Строителей, Трудовые Резервы, Энгельса и Энергетиков в Добрянке. А также в домах микрорайонов Боровск, Центр, Красное, Калийщиков и Клестовка в Соликамске.

Скорость домашнего интернета до 1 Гбит/с в 10 раз превышает стандартные 100 Мбит/с. Такая пропускная способность позволяет постоянно поддерживать высокую скорость на всех устройствах членов семьи даже в часы вечерних нагрузок. Теперь «без зависаний» можно вести прямые эфиры, смотреть фильмы и сериалы в высоком разрешении, играть в «тяжелые» игры, удаленно работать и учиться. Кроме того, с помощью сверхскоростного интернета жители Соликамска и Добрянки смогут подключать к сети устройства умного дома.

«Сегодня мы отмечаем увеличивающийся спрос на наши услуги домашнего интернета, поэтому продолжаем вести активную работу по совершенствованию инфраструктуры сети в регионе. Для жителей Пермского края мы не только подключаем к высокоскоростному интернету новые дома, но и модернизируем оборудование в старом жилом фонде. Теперь благодаря гигабитным скоростям есть возможность пользоваться одновременно большим количеством гаджетов, что особенно актуально для больших семей», - сказала директор филиала МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС.

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