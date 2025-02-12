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В Энгельсском районе Саратовской области подготовили связь к теплому времени года

Новое оборудование увеличило зону покрытия LTE и скорость мобильного интернета до 75 Мбит/с для жителей коттеджных поселков «Берег» и «Лесной» в Энгельсе. Работу по улучшению сети в частном секторе провел «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Позитивные изменения также коснулись части территории лесопарка «Тинь-Зинь». В теплые месяцы он служит местом притяжения для грибников, велосипедистов и любителей пеших прогулок, а зимой — для лыжников.

«Летом здесь значительно возрастает интернет-активность пользователей. По статистике прошлого года, в этом районе на действующих базовых станциях с июня по август месячное потребление трафика было на четверть выше среднего показателя за год. Мы заранее подготовились к сезону, чтобы обеспечить бесперебойное подключение и высокую скорость интернета в наиболее загруженный период», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

В преддверии начала дачных работ оператор также построил инфраструктуру связи вблизи многочисленных садовых товариществ в окрестностях реки Сухая Грязнуха. Тяжелый контент теперь здесь загружается быстрее, даже если к сети одновременно подключается большое количество пользователей. Новая инфраструктура положительно сказалась и на скорости передачи данных в устройствах автомобилистов, проезжающих по участку трассы Р-229, получившей статус автодороги федерального значения.

В Энгельсском районе наблюдается стабильный рост потребления интернет-трафика. Год к году динамика достигла 33%. Это произошло в том числе из-за активного развития мобильной сети. За последнее время устойчивая связь и мобильный интернет впервые появились в селе Кирово. Также «МегаФон» установил дополнительные базовые станции в селах Подстепное и Терновка, в поселке Приволжский и в Энгельсе. В частности, новое оборудование заработало вблизи жилых комплексов «Эталон», «Парковый» и «Облака», в дачных массивах районного центра и на базах отдыха, расположенных на берегу Сазанки.

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