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В Подмосковье открылась онлайн-запись в школу приемных родителей

Жители Подмосковья, которые хотят взять на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, могут записаться на подготовительные курсы через региональный портал госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Перевод услуг в сфере опеки в электронный формат – важный шаг, который позволяет значительно упростить решение важных вопросов, связанных с опекунством. Цифровизация помогает ускорить оформление необходимых документов, тем самым экономя время и силы, которые можно направить на заботу о близких», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы взять ребенка на воспитание или оформить над ним опеку в Подмосковье, нужно быть совершеннолетним и отвечать ряду требований, например, быть дееспособными, не иметь судимости за тяжкие преступления, иметь подходящее жилье и достаточный доход для содержания всей семьи, включая усыновленного ребенка. Кроме того, кандидаты должны пройти подготовительные курсы.

Услуга «Запись в школу приемных родителей» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Усыновление и опека». Чтобы ею воспользоваться, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и отправить заявку.

Решение о зачислении на курс поступит в личный кабинет заявителя в течение семи рабочих дней.

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