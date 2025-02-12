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В села Череповецкого района пришел 4G-интернет

Почти десять тыс. жителей Череповецкого района Вологодской области получили доступ к устойчивой голосовой связи и скоростному мобильному интернету «МегаФона». Оператор установил сразу несколько базовых станций и модернизировал существующие, обеспечив сельчан возможностью использовать современные цифровые сервисы на скорости до 40 Мбит⁄с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Череповецкий район — расположен на юго-западе Вологодского региона и омывается Рыбинским водохранилищем. Наряду с крупными поселениями на карте района есть совсем небольшие деревни, где связь имеет особенное социальное значение. «МегаФон» провел здесь большую работу, установив новые телеком-объекты в поселке Андогский и деревне Ирдоматка, увеличив территорию покрытия сети до пяти км. Базовые станции работают в нескольких диапазонах: среднечастотный отвечает за емкость сети и скорость мобильного интернета, а и низкочастотный — за уверенное покрытие и стабильную передачу сигнала.

Сотрудники технической службы оператора смонтировали дополнительное оборудование на существующих объектах связи с учётом особенностей распределения мобильного сигнала в отдаленных и малых населенных пунктах региона. Улучшенное качество услуг мобильной связи стало доступно абонентам компании в деревнях Ботово, Малечкино, а также в селах Абаканово, Вознесенское и поселке Суда на реке Шексне.

«Востребованность качественного мобильного интернета и голосовой связи для жителей небольших поселений Череповецкого района подтверждают аналитические данные МегаФона. За время эксплуатации нового телеком‑оборудования голосовой трафик вырос более чем на 20%, абоненты прокачали объём данных в 110 ТБ, что сопоставимо с просмотром 16 тыс. двухчасовых фильмов в высоком разрешении», — сказала Алла Лебедева директор «МегаФона» в Вологодской области.

Проведенные инженерные работы также расширили возможности доступа к сети Интернет для автомобилистов, следующих по автотрассам внутриобластного значения «Абаканово‑Никольское». Также устойчивым сигналом передачи данных стал покрыт участок железнодорожной линии «Подбровье-Кошта», здесь курсируют пассажирские поезда дальнего следования, а также осуществляется пригородное движение «Вологда-Бабаево».

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