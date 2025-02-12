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«Яндекс» обновил дизайн главной страницы

«Яндекс» обновил дизайн главной страницы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Яндекс» представил обновленный дизайн главной страницы ya.ru в десктопной и мобильной версиях. Он стал более минималистичным: в оформлении теперь используются только три цвета — серый, белый и красный. Поисковая строка стала лаконичнее и лишилась желтой обводки. Иконки прогноза погоды и курсов валют также обновились и стали унифицированными, а логотип «Яндекса» теперь размещается прямо в поисковой строке.

Обновление уже доступно всем пользователям.

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