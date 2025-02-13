«Авито Авто»: Toyota, BMW и Mercedes-Benz — лидеры в среднем ценовом сегменте авто с пробегом

Эксперты «Авито Авто» проанализировали данные за январь 2025 г. по предложению и ценам на автомобили с пробегом в среднем ценовом сегменте — стоимостью более 1,5 млн руб., а также интерес пользователей платформы к этой категории автомобилей. Оказалось, что в сравнении с январем 2024 г. предложение на такие авто выросло на 35,7%, а интерес к ним увеличился на 11%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Авто», пользователи платформы в январе 2025 г. больше всего интересовались автомобилями с пробегом марок Toyota, Mercedes-Benz, BMW, Kia и Hyundai.

Среди моделей по популярности лидирует Toyota Camry с показателем 6,9%. На втором месте – Toyota Land Cruiser (2,8%). Третью строку занял BMW 5 серии, получивший 2,5% от всего интереса, а четвертую – Mercedes-Benz E-класс с долей 2,4%. Замыкает топ-5 Toyota Land Cruiser Prado (2,3%). Наиболее динамично по сравнению с январем 2024 года вырос интерес к Toyota Land Cruiser Prado – на 33,9%.

По количеству объявлений на платформе в январе 2025 г. лидирует Toyota Camry с долей 3,2%. В тройке лидеров также оказались BMW 5 серии и Toyota RAV4 с одинаковой долей по 1,8%. Лидером по динамике предложения стал Mercedes-Benz E-класс, число объявлений о продаже которого выросло на 50,8% по сравнению с январем 2024 г.

«Сегодня средняя цена авто с пробегом в среднем ценовом сегменте составляет около 2,5 млн руб., и, несмотря на доступность новых автомобилей китайских брендов, многие автолюбители по-прежнему выбирают модели с пробегом от японских или немецких производителей. Однако при покупке важно знать реальную историю автомобиля, чтобы пользование машиной было максимально комфортным. Оптимальный подход — начать с дистанционного изучения характеристик и истории машин. Это экономит время и позволяет перейти к очному осмотру только проверенных вариантов. Особенно актуально в условиях насыщенного рынка. Для прозрачности и безопасности мы рекомендуем использовать отчеты Автотеки. Их можно запросить по одному авто или пакетно. В каждом отчете содержится полная информация о реальном пробеге, количестве владельцев, юридической чистоте и других важных аспектах. Это помогает принять взвешенное решение и сделать покупку уверенной и приятной», – сказал Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки».