«Авито Реклама»: большинство россиян используют площадки электронной коммерции для поиска и покупки товаров

Эксперты «Авито Рекламы» опросили 10 тыс. россиян, чтобы узнать, какие онлайн-сервисы для поиска товаров наиболее популярны среди аудитории Рунета. Абсолютное большинство респондентов (90%) отметили, что для этих целей чаще всего они используют сайты с объявлениями и маркетплейсы. В то же время к помощи поисковых систем прибегают 25% опрошенных.

Обычно жители России посещают сайты с объявлениями и маркетплейсы, чтобы купить товары (79%), найти подходящие варианты (57%) или сравнить цены на разных площадках (41%). Треть опрошенных (33%) рассказали, что используют эти платформы для изучения отзывов.

Для поиска товаров большинство россиян (90%) используют сайты с объявлениями и маркетплейсы. Четверть (25%) предпочитают поисковые системы, 19% — поиск в интернет-магазинах, а 9% — в социальных сетях.

«Поведение аудитории в онлайне меняется: пользователи все реже используют классические поисковые системы для выбора товаров. По результатам нашего опроса, абсолютное большинство (90%) ищет товары в e-commerce, в то время как классическими поисковиками пользуется четверть опрошенных. Такая динамика соответствует мировому тренду на рост поисковых запросов в e-com. По данным eMarketer, сегодня даже глобальные IT-гиганты сообщают о снижении поискового трафика. Одна из основных причин — удобный пользовательский путь на площадках электронной коммерции. Именно здесь аудитория не только находит нужные позиции, но и находится максимально близко к их покупке», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы».

Среди респондентов, которые посещают площадки электронной коммерции, треть (33%) пользуются e-com поиском и добавляют товары в «Избранное» несколько раз в неделю. Практически каждый пятый (22%) делают это один-два раза в месяц. В среднем россияне добавляют товары в «Избранное» около 7 раз в месяц.

Чаще всего (62%) жители страны ищут на площадках электронной коммерции одежду и обувь, подарки и товары для красоты — эти категории интересны 46% и 45% респондентов. Также 36% опрошенных выбирают на онлайн-платформах бытовую технику и электронику, а 33% — товары для хобби.

Четверть (25%) участников опроса рассказала, что реклама на классифайдах и маркетплейсах помогла им совершить последнюю покупку. Почти поровну поделилось число тех, кому в последний раз помогла с покупками реклама в социальных сетях (19%), на телевидении (16%) и в поисковых сервисах (15%).