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МТС Web Services в 2024 г. в 2,5 раза расширила собственную сеть быстрой доставки контента

МТС Web Services (MWS), входит в группу МТС, сообщает о расширении собственной сети быстрой доставки контента — CDN более чем в 2,5 раза. Установка дополнительного оборудования на сеть в 2024 г. позволила российским компаниям, пользующимся сервисом, увеличить скорость загрузки видеоконтента и сайтов для своих пользователей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

CDN (Content Delivery Network) — это географически распределенная сетевая инфраструктура, состоящая из небольших EDGE-серверов. Запрос от пользователя отправляется не напрямую на серверы онлайн-кинотеатра, где хранится весь контент, а к ближайшему EDGE-серверу, на котором развернута его небольшая копия. Таким образом, пользователь получает информацию гораздо быстрее, чем если бы контент загружался напрямую. Также за счет увеличения числа EDGE-серверов увеличивается пропускная способность сети.

Сеть была расширена в крупнейших российских регионах, где объем потребляемого контента растет значительнее всего: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и др.

«Потребление трафика в интернете растет с каждым днем. У сайтов и интернет-магазинов появляются новые пользователи, снимаются тысячи часов видеоконтента для онлайн-кинотеатров и видеоплатформ. Это приводит к возрастанию нагрузки на сеть. Чтобы избежать этого, мы регулярно расширяем нашу сеть CDN. Это позволяет бизнесу доставлять контент до пользователей без задержек, тем самым повышая их удовлетворенность сервисами и повышая прибыль бизнеса», — отметил директор по продуктам МТС Web Services Михаил Тутаев.

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