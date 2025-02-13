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На региональном портале обновили услугу для подмосковных производителей

Теперь производители из Московской области могут онлайн изучить обновленные требования для включения в реестр «100% Подмосковье». Кроме того, в рамках услуги появился сервис проверки ранее поданного заявления. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Портал госуслуг Московской области является площадкой, где каждый может найти подходящие для него услуги. Всего на региональном портале доступно более 390 услуг. Одна из них помогает областным брендам попасть в реестр “100% Подмосковье”. Теперь услуга стала удобнее благодаря оптимизации», – отметила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Программа «100% Подмосковье» поддерживает областных производителей, которые стоят на учете в качестве налогоплательщика, зарегистрировали бизнес и ведут его на территории региона. Она позволяет бесплатно добавить бренд на виртуальную витрину, поучаствовать в конкурсах среди лучших региональных производителей, ярмарках и других мероприятиях, зарегистрировать товарный знак, получить информационную поддержку в СМИ. Чтобы принять участие в программе, нужно иметь сертификат о соответствии товара требованиям, а также разместить сведения о своей продукции на интернет-площадках или в социальных сетях. Далее необходимо подать онлайн-заявку на включение бренда в реестр.

Оформить заявление бесплатно можно на портале госуслуг Московской области в разделе «Развитие бизнеса» – «Поддержка бизнеса и предпринимательства». Воспользоваться услугой могут индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Услуга направлена на формирование интереса к продукции подмосковных брендов, повышение их конкурентоспособности на российском и зарубежных рынках.

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