Обзор зарплат инженера-конструктора. Новое исследование SuperJob

Сервис по поиску работы SuperJob в феврале 2025 г. изучил предложения работодателей и ожидания претендентов на позицию «Инженер-конструктор» в строительных компаниях. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Зарплатный максимум инженера-конструктора в компаниях, специализирующихся на промышленном строительстве, в Москве составляет 300 тыс. руб. в месяц, в Санкт-Петербурге — 250 тыс. руб., в Екатеринбурге — 220 тыс. руб.

Высокий уровень дохода чаще предоставляют кандидатам со стажем работы от двух лет и знанием Revit, а также имеющим опыт разработки конструкторской документации по нескольким разделам от начальной стадии до реализации проекта, прохождения экспертиз и защиты конструкторской части проекта.



Дополнительным преимуществом обладают соискатели, которые владеют английским языком на разговорном или свободном уровне.

