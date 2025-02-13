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Разработан первый искусственный интеллект с мышлением ребенка

Российские программисты разработали искусственный интеллект, который адаптируется под мышление ребенка для обучения школьной программе. Соединив собственный ИИ-модуль и ИИ-ассистента, адаптированных под каждый школьный предмет было создано, по сути, полноценное образовательное заведение ИИ «Препод». Архитектура системы предусматривает наличие ассистента-психолога, методистов и иных профильных специалистов. Это дало возможность создать мультидисциплинарную экосистему ИИ «Препод» для поддержки процесса обучения. Об этом CNews сообщили представители «Препод».

Сейчас платформа насчитывает более 500 уникальных ИИ-ассистентов. Это гораздо больше, чем учителей в стандартных школах, а объем знаний ИИ--ассистентов позволяет находить подход ко всем детям, независимо от их возраста, особенностей психологического развития и склонностей к предметам.

Чтобы найти общий язык с детьми, ИИ, кроме самих школьных предметов, изучил огромный объем данных — детской литературы, мультфильмов, фильмов, мемов, компьютерных игр. Благодаря этому дети обучаются с использованием, как формального «школьного языка», так и с использованием понятных каждому возрасту шуток, мемов, цитат из фильмов и книжных героев.

Работая отдельно с каждым ребенком, специализированные ассистенты проводят глубокую оценку знаний учащегося, действуя как узконаправленные эксперты в конкретных областях. Такой комплексный анализ обеспечивает максимально приближенное к школьной системе качество и индивидуальный подход в обучении, который гарантирует индивидуальное сопровождение со стороны прекрасно-эрудированного специалиста в определенной предметной области.

ИИ «Препод» разработан на базе Python/Django с интегрированными специализированными алгоритмами искусственного интеллекта спроектировали с нуля систему, которая детально прорабатывает информацию.

В основе платформы лежит ИИ-модуль, именно отсеивает петабайты ненужной информации, отбирая важное в условиях Big Data на распределенных вычислительных кластерах.

Самообучение ИИ «Препод» длилось восемь месяцев. Особое внимание разработчик уделили выбору оптимальной обучающей парадигмы нейронных сетей. PyTorch и TensorFlow предоставляли мощные инструменты для того, чтобы убрать лишнее и заполнить пробелы в составлении уроков для школьников. Для оптимизации вычислений на GPU использовалась технология CUDA. Для коммуникации между графическими процессорами – библиотека NCCL.

Также программисты переработали многие open-source решения, изначально предназначенные для широкого круга применений. Это обеспечило соответствие возможностей платформы к требованиям школьной программы и высокую надежность обработки данных.

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